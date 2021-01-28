Прилєпін – про окупацію Криму: Путін підсадив російську еліту на санкції, це було дотепно

Таша Адамович
Таша Адамович
Новини Росії
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Захар Прилєпін

Президент Росії Володимир Путін "підсадив" на санкції та зробив невиїзними російських чиновників, коли оголосив про окупацію Криму, – і це було "дотепно".

Про це заявив російський письменник-терорист, який воював у лавах окупантів Донбасу, глава партії "За правду" Захар Прилєпін в етері програми RTVI Новини, яка транслювалася в YouTube. Він нагадав, що після окупації українського півострова глава РФ також є невиїзним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я просто щасливий, що наш президент зробив максимальну кількість вчинків, щоб і себе, і всю еліту підсадити під санкції, щоб були всі невиїзними. Я розумію, який спектр почуттів відчували (російські чиновники, – ред.), коли він оголосив на найбільших зборах, що "Крим беремо". Вони в блокнотики виписали, що втрачають... Мені здається, це дуже дотепно було", – сказав він.

Відповідаючи на відповідь провідною, чи зможе Росія бути без Путіна, Прилєпін відповів так:

"Володимир Володимирович у 2024 році переїде до своїх пенатів і буде дивитися на нових неповоротких, незграбних людей, які намагаються пристосуватися до штурвала".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Прилєпін негативно висловився про панкгрупу "Порнофільми", яка у своїх піснях засуджує анексію Криму, війну на Донбасі та дії Путіна.

Також йому не сподобалося те, що група активно гастролює в Україні, але відмовляється відвідувати Крим і Донбас.

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