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"Прийде тварюка страшніша, ніж Путін": озвучений жорсткий прогноз щодо майбутнього Росії

8.8тЧитати матеріал російською

Росіяни даремно сподіваються на те, що з відходом Володимира Путін з поста президента політична ситуація різко зміниться.

Таку думку висловив музикант Олексій "Професор" Лебединський в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Думаю, що росіяни вже розмірковують: "Пішов би, і це вже щастя. Навіть не потрібно повертати ці вкрадені сотні мільярдів доларів". Вони хочуть, щоб він просто пішов і щоб країна могла якось розвиватися далі. Але потрібно розуміти, що поряд із ним є такі ж бандити, як і він, і може прийти тварюка ще страшніша, ніж Путін", – пояснив він.

За словами Лебединського, Путін все ще небезпечний, адже невідомо, що у нього в голові.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ВВС

"...Тут ми говоримо про людину, у якої вже давно поїхав дах від влади і безкарності, і від якої, великою мірою, залежить увесь світ. Хто знає, що у нього в голові?" – сказав музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Лебединський висловив думку про те, що глобальної ненависті між українським і російським народами немає, оскільки більшість розуміє, що в агресії до України винне не все населення РФ, а "покидьки, які взяли владу і озброїлися до зубів".

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилам с обоза мало вчерашней заметки с интервью этого недоумка? Давайте теперь каждый день выдержки из него? Убогие...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Ярко и четко Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе!война до полной победы
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Putin Serjio
Putin Serjio
Кожедуб Руслан, иди и начинай пердолить, герой дивана)))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ух а Россия Катастрофа помойка и Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее!
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