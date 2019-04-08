"Прийде тварюка страшніша, ніж Путін": озвучений жорсткий прогноз щодо майбутнього Росії

Росіяни даремно сподіваються на те, що з відходом Володимира Путін з поста президента політична ситуація різко зміниться.

Таку думку висловив музикант Олексій "Професор" Лебединський в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Думаю, що росіяни вже розмірковують: "Пішов би, і це вже щастя. Навіть не потрібно повертати ці вкрадені сотні мільярдів доларів". Вони хочуть, щоб він просто пішов і щоб країна могла якось розвиватися далі. Але потрібно розуміти, що поряд із ним є такі ж бандити, як і він, і може прийти тварюка ще страшніша, ніж Путін", – пояснив він.

За словами Лебединського, Путін все ще небезпечний, адже невідомо, що у нього в голові.

Володимир Путін ВВС

"...Тут ми говоримо про людину, у якої вже давно поїхав дах від влади і безкарності, і від якої, великою мірою, залежить увесь світ. Хто знає, що у нього в голові?" – сказав музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Лебединський висловив думку про те, що глобальної ненависті між українським і російським народами немає, оскільки більшість розуміє, що в агресії до України винне не все населення РФ, а "покидьки, які взяли владу і озброїлися до зубів".

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