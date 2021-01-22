Прихильників Навального затримують по всій Росії напередодні протестів 23 січня

У Москві та інших містах Росії затримали соратників опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального через заклики брати участь в неузгодженій акції протесту 23 січня.

Як повідомляє "Медуза", прессекретаря Навального Кіру Ярмиш відправили під адміністративний арешт на дев'ять діб.

Увечері 21 січня на Ленінградському вокзалі Москви затримали співробітника відділу розслідувань ФБК Георгія Албурова, його відвезли на автозаку в ОВД і залишили там на ніч.

Також поліція затримала двох юристів ФБК – Любов Соболь і Владлена Лося. Соболь закидають порушення правил проведення мітингів. Лосю, громадянину Білорусі, за його словами, наказали покинути Росію до 25 січня з подальшою забороною на в'їзд на 2,5 роки. Коли до Лося приїхав адвокат "Апології протесту" Мансур Гільманов, його також затримали нібито за непокору поліцейським.

Крім того, в Москві затримали прессекретаря руху "Громадянське суспільство" Єгора Ілюшкіна. На нього склали протокол за порушення встановленого порядку організації мітингу і залишили на ніч у відділі поліції.

Затримання проходили і в інших містах – в Краснодарі, Калінінграді, Владивостоку, Новосибірську, Тюмені, Волгограді, Читі, Уфі і т.д.

Боротьба також відбувається в соціальних мережах. На сторінки ФБК і штабів Навального підписалися тисячі ботів (можливо, щоб домогтися блокування аккаунтів).

Генпрокуратура РФ зажадала заблокувати сайти з закликами виходити на несанкціоновані акції за Навального. Роскомнадзор пригрозив соцмережам мільйонними штрафами за втягнення в ці акції підлітків.

Міносвіти попросило батьків не пускати дітей на мітинги. У школах Забайкалля в цей день вирішили влаштувати перевірочні роботи, а в університеті Уфи – навчальний день з обов'язковою явкою співробітників і студентів.

МВС попередило про покарання і за участь, і за заклики до майбутніх мітингів. Так, в Балашисі школяреві влаштували 4-годинний допит через протестні тіктоки.

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