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16 січня • оновлено в 11:16
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Прихильники "Л\ДНР", музиканти і спортсмени: стало відомо, хто перепише конституцію РФ

1.4т
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На сайті Кремля з'явилося розпорядження про створення робочої групи по внесенню правок до конституції Росії.

Всього до неї увійшло 75 осіб. Розпорядженням пропонується включити в робочу групу політиків, громадських діячів і вчених. Також там можуть з'явитися спортсмени та музиканти.

Серед них, зокрема, прихильник "Л/ДНР" і анексії Криму, письменник Захар Прилепин, режисер Карен Шахназаров, отаман Всеросійського козачого товариства Микола Долуда, спортсменка Олена Ісінбаєва, піаніст Денис Мацуєв, художній керівник театру "Et Cetera" Олександр Калягін і інші .

Стало відомо, хто буде переписувати конституцію Росії

Стало відомо, хто буде переписувати конституцію Росії

Очолять групу глави комітетів з конституційного законодавства Держдуми і Ради Федерації Павло Крашенинников і Андрій Клішас, а також академік РАН Талія Хабрієва.

Нагадаємо, що в щорічному посланні президента Росії, яке відбулося 15 січня, Путін запропонував внести правки до Конституції країни. Зокрема, він запропонував:

  • закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними договорами.

  • Вимагати від кандидатів в президенти постійно проживати в РФ не менше 25 років і ніколи не мати іншого громадянства.

  • Прибрати слово "підряд" зі статті, яка забороняє обиратися президентом більше двох термінів поспіль.

  • Оновити Державну раду і розширити її повноваження.

  • Призначення президентом силовиків і регіональних прокурорів відбуватиметься після консультацій з Радою Федерації.

  • У Радфеда буде можливість ініціювати відсторонення від посад членів Конституційного та Верховного судів.

  • Надання нелегітимній Держдумі повноважень щодо призначення глави уряду і всього складу Кабміну.

Відзначимо, що в цих ініціативах українські політики і журналісти побачили ознаки початку "перебудови" влади в Росії з метою її узурпації Путіним після 2024 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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