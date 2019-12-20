Головна Новини
20 грудня • оновлено в 10:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Віктор Каспрук
Віктор Каспрук
Всі статті автора

Придуманий сюрреалістичний світ Путіна

2.3т

Напередодні Нового 2020 року, політична ситуація в Росії все більше і більше стає сюрреалістичною. Якщо все так буде продовжуватися й далі, то Російська Федерація може опинитися за декілька кроків від "стандартів" Північної Кореї.

В сьогоднішній Росії, як і колись в СРСР, не видно усміхнених облич. Люди в магазинах і на вулицях мають такі "кам’яні" погляди, ніби їх через декілька годин поведуть на розстріл.

Власне так воно і є. Адже Путін, в намаганні повернутися до багатополярного світу, перекреслив всі ті невеликі здобутки Росії на шляху її просування до хоча б слабенької демократії, які існували колись в часи колишнього президента Бориса Єльцина.

Новини
Стрельба в Москве: Путину сорвали спектакль

А за відсутності політичних і економічних свобод, російське населення не може не відчувати себе ущербним і обділеним.

Адже частині його вдалося побувати за кордонами путінської імперії, і вони там побачили, як можуть жити люди в демократичних країнах, якщо їм не заважають розкрити свій потенціал.

На жаль, Захід не спромігся повністю усвідомити небезпеку, яку несе Путін і його оточення для сучасної цивілізації.

А канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Макрон, підігрують Москві, в той час, коли Росія є смертельною небезпекою для всього світу.

Новини
Путин продолжает войну. Реинтеграции Донбасса не будет

До багатьох лідерів західного світу, на жаль, поки що ще не доходить, що по-справжньому допомагати Україні відбити російську агресію потрібно не тільки тому, що Захід має зобов’язання перед нею, котрі чітко зафіксовані в Будапештському меморандумі. А й ще тому, що це один із головних елементів їх власного виживання.

Якщо Путіну вдасться підкорити силою Україну, то наступними об’єктами для завоювання вже будуть вони.

Сьогодні в світі існує декілька диктаторських режимів. В Росії, в Північній Кореї, Венесуелі, Сирії та ще в ряді держав.

Але з усіх перерахованих тоталітарних країн, тільки Росія є смертельно небезпечною для всього світу.

Оскільки тамтешні диктатури – проблема виключно північнокорейців, іранців, і т.д. А Росія є глобальною проблемою.

Новини
Вечный Путин, или Обнуление России

Росіяни і далі будуть такими, якими вони й були завжди: параноїдальними, войовничими, відсталими і зарозумілими. Путін хоче встановити новий глобальний баланс сил, в якому керована ним Росія буде головним гравцем на світовій арені.

Світ Путіна занурений в сумнівне минуле колишнього злочинного СРСР. І російський диктатор глибоко переконаний в тому, що Захід, після розпаду Радянського Союзу у 1991 році, неправомірно намагався позбавити Російську Федерацію її законного місця за столом великих держав.

Путін все зробив для того, щоб епоха після Холодної війни поступилася місцем новому, більш небезпечному світу, у якому Росія постійно кидає виклики Сполученим Штатам в кожному куточку земної кулі.

Путін, як колишній дзюдоїст, вирішив стверджувати "велич" Росії (незважаючи на слабкість російської нації), не за рахунок її сили, а вишукуючи слабкі сторони у свого противника. І розуміння того, як він це робить, має вирішальне значення для протистояння Заходу з Російською Федерацією.

Новини
Фиаско "нормандского саммита"

Адже з точки зору незаангажованої людини, путінське наполегливе повернення Росії на світову арену, в безумний, параноїдальний і надзвичайно агресивний спосіб, виглядає повним нонсенсом. Проте, не зустрічаючи належного супротиву своїй агресії, Москві часто вдається закріплятися на підступно завойованих позиціях.

У Путіна психологія загарбника, який буде просуватися вперед доти, поки його не зупинять силою.

Тому найкращим рецептом стримування агресії Кремля – є дати йому відчути, що проти нього діє сила, котра в разі необхідності, здатна силовими методами зруйнувати його агресивні плани не тільки в Україні, Грузії чи Молдові, але й по всьому світу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віктор Каспрук Віктор Каспрук
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
2
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Унылый Кастрюк еще больше нос повесил)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Погребняк Александр
Погребняк Александр
Делов то.Пару лет не покупать у рашки нефть и газ и не продавать им передовые тенологии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Погребняк Александр, быдляк, ты про шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги