На днях, оказавшись в десяти часах лета от Украины, повстречался со своими старыми друзьями из России.

Поковыряв, доступными мне полемическими инструментами, их ментальную вселенную - жутко расстроился. В ней чудовищно "гармонично" уживается и сочувствие страдающей Украине и любовь к Путину… В голове, при этом, постоянно крутилась старенькая строчка из песни Юры Шевчука - "…налепив быстро мягкий мирок на привычных их телу костях". Увы, попавшиеся мне россияне (мои бывшие друзья) действительно нормально расположились и не испытывают особого душевного дискомфорта.

В эти несколько дней я буквально физически ощутил все то чудовищное уродство, русского мира, тех кремлевских квази-парадигм, которые завладели умами моих знакомых, без малого два десятилетия живущих под Путиным….

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Что с ними произошло? Ответ на этот вопрос мне стал несоизмеримо понятней в свете тезиса пастора-мученика Дитриха Бонхеффера. Участник немецкого сопротивления, повешенный по личному указу Гитлера за месяц до краха фашизма, ясно видел происходившее с немцами под Гитлером.. Увы, но ровно это происходит сегодня с русскими людьми.

За несколько месяцев до своего ареста, за полтора года до виселицы, он написал и прочитал друзьям (на Рождество 43-го) тезисы под названием "Спустя 10 лет". Прожив их под Гитлером, пастор сказал нечто крайне важное о глупости своего народа….

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"…При внимательном рассмотрении оказывается, что любое мощное усиление внешней власти (будь то политической или религиозной) поражает значительную часть людей глупостью. Создается впечатление, что это прямо-таки социологический и психологический закон. Власть одних нуждается в глупости других. Процесс заключается не во внезапной деградации или отмирании некоторых (скажем, интеллектуальных) человеческих задатков, а в том, что личность, подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности и (более или менее бессознательно) отрекается от поиска собственной позиции в создающейся ситуации…."

Глупость имеет социальную, психологическую природу - говорил Бонхеффер, наблюдая за тем что происходит с немцами под влиянием гитлеровского режима. Она поглощает тех кто живет при авторитарной власти и на подсознательном уровне охватывает их души псевдо-логической тьмой..

Вот такие грустные анализы я привез с международного форума, в котором участвовал вместе с моими русскими "друзьями"…

Но все же, по Бонхефферу (который оказался и в этом пророком) остается вариант "внешнего освобождения" народа. Именно это и случилось в Германии. После победы над фашизмом, внутреннему освобождению людей, по крайней мере, была расчищена дорога…

В нацисткой Германии, сперва пришло внешнее освобождение, и лишь потом (после пары десятилетий работы) - народ начал понемногу прозревать..

Так что просьба к Трампу не останавливаться на Аль-Багдади и его преемнике… Даешь американский спецназ на красную площадь, на крышу Кремля. Всех ваших Шариков-Бобиков-Тузиков (или как вы там называете ваших собак) надо бы натравить оптом на террориста №1, гадящего по всему миру, Аль-Кремляди.

Грустный вывод для пастора, но возможно Аркадий Бабченко (с его мечтой дожить до американских Абрамсовов на красной площади), в теологическом смысле, не так уж и не прав. Внешнее освобождение не делает из рабов свободных, но по крайне мере открывает для этого, тяжелейшего, духовного процесса, двери…

Ну и ещё пару строк от пастора-мученика-пророка…. Он написал это в 43-ем. Его повесили в 45-ом. Но рецепт исцеления глупости немецкого народа был им в точности предсказан и реализован…

"Но именно здесь становится совершенно ясно, что преодолеть глупость можно не актом поучения, а только актом освобождения. При этом, однако, следует признать, что подлинное внутреннее освобождение в подавляющем большинстве случаев становится возможным только тогда, когда этому предшествует освобождение внешнее; пока этого не произошло, мы должны оставить все попытки воздействовать на глупца убеждением." (Дитрих Бонхеффер "Спустя 10 лет" 1943)

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