По мере того, как приближается день российского победобесия, приходится в который раз всматриваться в то, как из чудовищной катастрофы, которой обернулась та часть Второй Мировой войны, что началась 22 июня 1941 года, удалось создать нечто противоположное. В самом деле, нагромождение вероломства, тупости, кровожадности и просто звериной жестокости удалось раскрасить яркими красками и продать за "доблесть" и за то, чем можно гордиться.

Упоротая часть публики это делает даже спустя три четверти века со времени окончания этого кошмара. А знающие истинный смысл произошедшего, от греха подальше, продлевают режим секретности на массу документов той поры уже на 100 лет, чтобы не всплыла суть произошедшего. Ведь простые логические построения говорят о том, что давно умерли все те лица, которые могли бы пострадать от раскрытия документов, а значит, нет смысла продлевать эту тайну.

Мало того, рухнула страна, которая и породила эти тайны, а потому – можно бы все раскрывать для обозрения всех желающих. И что самое интересное, этих желающих оказалось бы не слишком и много. Но похоже на то, что там скрыто такое, что поставит крест на тех скрепах, которые "недоимперия" эксплуатирует по сей день, а это чревато тяжкими последствиями для нее самой.

Тем не менее, рассматривать этот натюрморт придется, поскольку через две недели на Московии снова оденутся в ватники и будут штурмовать фанерную халабуду, в который раз имитирующую Рейхстаг, а следить за этим будет лысый тип, имитирующий Адольфа Гитлера. В общем, так или иначе, а переступить через это просто не замечая – не получится. Поэтому покопаться в этом нужно как в плане историческом, так и в техническом аспекте, а именно – в механизме промывки мозгов.

Германия времен Гитлера, потерпевшая тяжелое поражение в Первой Мировой войне и получившая кабальный "Версальский мир", искала выход из порочного круга поражений и позора, и для того, чтобы оттолкнуться от чего-то чистого и величественного, ушла намного глубже недавних событий, причем, ушла в дебри, о которых имели представления только историки, специально изучающие именно эти вещи.

Но даже у них возникли проблемы в том, чтобы слепить красивый миф, который можно эксплуатировать без оглядки. И тогда им на помощь пришли мистики и откровенные мошенники. В результате, В Германии удалось создать миф о великих предках – ариях, которые были особыми во всех отношениях, но главное – они были отважными и непобедимыми воинами.

Связь с ними была установлена через кровь. Немцы были названы далекими потомками ариев и им надо было просто это осознать и вспомнить, чтобы возродить тот старый, непобедимый дух. Но как водится, чистота крови может быть нарушена нежелательными примесями. Теория как раз и указывала на то, что не будь кровь испорченной, не было бы и проблем. Отсюда и расовая теория, которую создал на базе всех этих легенд и вымыслов знаменитый Альфред Розенберг.

В общем, вся эта смесь вымыслов, диких теорий и главное – полностью перелицованной истории дала свои быстрые плоды и нация, давшая миру гениальных мыслителей, поэтов, музыкантов и ученых, нырнула в такие омуты "духовности", что практически невозможно поверить в это и сейчас. Вернее, невозможно поверить в то, что так вынести мозг можно просвещенной нации, причем – всего за несколько лет. Тем не менее, это удалось исполнить настолько качественно, что даже после разгрома Рейха, из голов немцев это вытравливалось (с переменным успехом) два десятка лет.

Сама легенда может быть какой угодно, от героических походов арийцев до таких же героических приключений "30 витязей прекрасных", у которых белка грызет то ли ядра, то ли еще что-то. Главное, чтобы в этой повести было что эпическое, а эпичности можно добиться только если рассказывается о чем-то "самом-самом".

Желающие могут проделать простой эксперимент, чтобы понять, как это работает. Например – взять описание "Куликовской битвы" и представить ту гору трупов, которая образовалось от уничтожения полчищ врага. Поскольку все было (по легенде) на небольшом участке земли, то трупы должны были лежать метровым слоем. Но никто и ничего такого там до сих пор не нашел. Более того, не нашли даже следов присутствия такого скопления войск, например – компакт дисков с записью "1380-го квартала" – ничего. Зато как шикарно описано, как сотни тысяч врагов полегли в поле.

В Германии это развернули на свой манер, а в совке – на свой. Да что там, даже у нас сейчас можно наблюдать нечто подобное. Легенда о пианисте стала настолько модной, что мамаши отдают мальчиков в специальные музыкальные школы, чтобы там их научили играть на инструменте. Но масштаб – не тот, конечно.

Совку надо было скрыть событие, в результате которого погибли не просто миллионы, а поколения людей и страна была отброшена почти в каменный век. Именно для этой цели и стала придумываться легенда, в которой повествование шло от одного "самого-крупного" до другого "самого-самого" события, которое было выдумано либо полностью, либо разрисовано такими красками и подробностями, от которых доктор Геббельс, безусловно, сделал бы себе харакири задолго до окончания войны.

В общем, если рассмотреть этот миф по крупным блоком, то получается примерно такая картина. "Начальный этап", а на самом деле – разгром кадровой армии совка, произошел по причине внезапности нападения и безусловного предательства целого ряда ответственных товарищей, которые злонамеренно обманули вождя и учителя, друга школьниц и дятлов. Об этом не очень любят рассказывать и все сводится к героической обороне: Брестской крепости, Одессы, Севастополя и Москвы. О Брестской крепости мы уже писали несколько раз, как и о "героизме" севастопольских оборонцев и потому здесь не станем в это погружаться.

Просто первый блок заканчивается героической обороной Москвы.

Второй блок – Сталинградская битва, которая переломила ход войны. Потом – Курская битва, еще именуемая "Самым крупным танковым сражением в истории". В комментариях к этому блоку почему-то рассказывается о том, что там тоже произошел перелом в войне, будто в Сталинграде его не было. Ну и потом – штурм Берлина. Между этими блоками было еще масса всего, но если любого россиянина спросить о том, как было дело, он скорее всего, расскажет именно об этих событиях и каждая из этих битв будет описываться в превосходных степенях, пусть и по разному поводу.

Собственно говоря, этого уже достаточно для того, чтобы создать легенду о нибелунгах, ариях и обо всем остальном. Главное – задать общую последовательность событий, а потом уже можно все допилить, выкинув ненужное и прикрутив на его место что-то типа эпизода о 28 панфиловцах и подобных этому вещах. Причем, даже если кто-то и поймает сказочников на лжи, это – не суть важно. Ведь спор-то возникнет о заведомом вымысле и как с теми же 28 панфиловцами, которые совковыми лопатами забили насмерть 50 танков и два звездных крейсера противника, а не о том, что было на самом деле и что надо было скрыть.

В итоге, споры уходят в заведомо безопасные пампасы и проблема открытия правды о том, что происходило на самом деле – решена, а как бонус – упоротой публике есть чем гордиться. Классикой жанра стало восклицание ватника, прижатого к стенке фактами о том, что никаких панфиловцев не было и даже установлена фамилия конкретного сказочника, который был автором этот бреда, которое гласило: "Если этого и не было, то это надо было бы выдумать!"

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