У мережу злили нове відео з п'яною парою на борту літака рейсом Москва-Владивосток (Росія), яка на очах у пасажирів і екіпажу займалася сексом.

Ролик опублікували в Telegram-каналі Baza (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

До порушників, які навряд чи розуміли, що від них хочуть, підійшла стюардеса і попросила припинити любовні втіхи. "Бортпровідниці довелося силою рознімати чоловіка і жінку, які злегка захопилися петінгом", – сказано в підписі до відео.

Росіяни зганьбилися сексом у літаку

"Швидко заспокоїлися і розсілися. Прибирайте свій статевий член у труси, негайно! Так, приберіть руку з його члена, швидко!" – обурилася стюардеса. Пара повільно почала приходити в себе і припинила порушувати громадський порядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що пару закоханих зняли з рейсу і відвели відразу в поліцію, де на них склали адміністративні протоколи.

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