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26 жовтня • оновлено в 17:15
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"Приберіть статевий орган у труси!" Росіяни зганьбилися сексом у літаку. Відео 18+

6.5т Читати матеріал російською

У мережу злили нове відео з п'яною парою на борту літака рейсом Москва-Владивосток (Росія), яка на очах у пасажирів і екіпажу займалася сексом.

Ролик опублікували в Telegram-каналі Baza (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

До порушників, які навряд чи розуміли, що від них хочуть, підійшла стюардеса і попросила припинити любовні втіхи. "Бортпровідниці довелося силою рознімати чоловіка і жінку, які злегка захопилися петінгом", – сказано в підписі до відео.

Новини
Стюардеса весело провчила парочку, котра займалася сексом в туалеті літака

Росіяни зганьбилися сексом у літаку

Росіяни зганьбилися сексом у літаку

"Швидко заспокоїлися і розсілися. Прибирайте свій статевий член у труси, негайно! Так, приберіть руку з його члена, швидко!" – обурилася стюардеса. Пара повільно почала приходити в себе і припинила порушувати громадський порядок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що пару закоханих зняли з рейсу і відвели відразу в поліцію, де на них склали адміністративні протоколи.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Україна
Теги
Секс літак
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К Денис
К Денис
А где ж видео 18+=)шалаболы
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
любовь.....эх...
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Он Алекс, Не завидуй
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Он Алекс
Он Алекс
Сироткин Андрюха, ну конечно, в самолете, с пассажирами , тетка дрочила мужику у всех на виду, пока стюардесса, которая проходила мимо не сделала замечание ... ага, любовь,ахахахахаха, ну ты и смешное ватан троляка.....
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