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"За Сталіна розстріляли б": Латиніна озвучила військові промахи Путіна

6.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін шкодить державі, коли публічно демонструє всьому світу нові військові розробки.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявила російська журналістка Юлія Латиніна, згадавши про часи Радянського Союзу.

"СРСР ніколи своїх новітніх озброєнь на парадах не возив. Не те що не возив — не показував, не хвалився, не розкривав характеристик взагалі. Ось усе, що в нього було чи не було — це була найбільша військова таємниця", — зазначила вона.

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"І якби який-небудь член ЦК задумав публічно, як Путін, сказати, що у нас тут є якийсь "Циркон", якийсь "Авангард" і може він те-те, то, слухайте, зняли б, не встиг би він рота відкрити, відправили б завідувати овочевою базою в Урюпінськ, запис би стерли, з усіх, хто бачили, взяли б підписку, а за Сталіна розстріляли б доповідача разом зі слухачами. От не те в нинішній Росії, тому що Путін, із точки зору зразкового совка, він вибовкує найдержавніші таємниці", — сказала журналістка.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український публіцист Віталій Портников розкрив проблеми Путіна через окупований Крим.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Володимир ПутінЮлія Латиніна
Місце
Росія
Тег
СРСР
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А в Средние века Латынину, как рыжую ведьму, спалили бы на костре!
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Golubiyevsky Andrew
Golubiyevsky Andrew
Если ракет на самом деле нет, то незачем опасаться огласки о их якобы существовании. Тогда это всего лишь пацанское хвастовство, блеф.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот по этому Союз и развалился! А сейчас пиндосы 22 раза подумают, прежде чем устраивать такую же хрень как на Украине. Амеры понимают лишь язык силы!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Шапиро Женька, с большей долей вероятности "ножки Буша" скоро Украине могут потребоваться, если МВФ ради очередного транша так прикажет...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"Вот по этому Союз и развалился! " Потому, что мультфильмы не показывали? "А сейчас пиндосы 22 раза подумают, прежде чем устраивать такую же хрень как на Украине. " Да нет, не устроят они Вам, как в Украине. Во-первых, они знают, что "печеньки" Вы не любите, только ножки Буша. А во-вторых, им выгодны российские долларовые вклады в их экономику, опять же, образованные эмигранты к ним едут (https://www.newsweek.com/millions-educated-russians-flee-putin-russia-567930). Чего ж им менять?!
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