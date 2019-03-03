"За Сталіна розстріляли б": Латиніна озвучила військові промахи Путіна

Президент Росії Володимир Путін шкодить державі, коли публічно демонструє всьому світу нові військові розробки.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявила російська журналістка Юлія Латиніна, згадавши про часи Радянського Союзу.

"СРСР ніколи своїх новітніх озброєнь на парадах не возив. Не те що не возив — не показував, не хвалився, не розкривав характеристик взагалі. Ось усе, що в нього було чи не було — це була найбільша військова таємниця", — зазначила вона.

"І якби який-небудь член ЦК задумав публічно, як Путін, сказати, що у нас тут є якийсь "Циркон", якийсь "Авангард" і може він те-те, то, слухайте, зняли б, не встиг би він рота відкрити, відправили б завідувати овочевою базою в Урюпінськ, запис би стерли, з усіх, хто бачили, взяли б підписку, а за Сталіна розстріляли б доповідача разом зі слухачами. От не те в нинішній Росії, тому що Путін, із точки зору зразкового совка, він вибовкує найдержавніші таємниці", — сказала журналістка.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український публіцист Віталій Портников розкрив проблеми Путіна через окупований Крим.

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