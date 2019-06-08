"При Путіні немає шансів": російський журналіст спрогнозував швидкий розпад РФ

Якщо російський президент Володимир Путін буде при владі найближчих 10-20 років, то у країни все менше шансів залишитися в колишніх межах.

Всі його ігри в наддержаву і в другий полюс, як сферу світового впливу — для наївних дурників. Двополярний світ вже сформувався і Росія там "третій зайвий", сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Ще пара-трійка років путінізму, і розпад Росії 100% стане неминучим. Після 2024 року все піде з такою швидкістю, що її розірве на частини. Це буде невеликий територіальний буфер між Європою і Китаєм, який поглине все. Він і так поглинає Далекий Схід і Східний Сибір. Китай і США – це нинішній двулярний світ, а Росія – третій зайвий", – впевнений журналіст.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін ИноСМИ

На його думку, в разі розпаду території і важкої економічної кризи, який піде за ним, росіяни можуть навіть вимінювати ядерну зброю на продовольство.

"У 90-ті вони ж міняли нафту на продукти, а в майбутньому будуть міняти його на ядерну зброю. Жерти буде нічого, ось і будуть "ніжки Буша" привозити будь-яку їжу. Це буде єдина річ, життєво важлива для росіян. Та й Захід намагатиметься убезпечити себе, щоб зброя не дісталося якимось терористичним мавпам", – підсумував Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія знову влипла в міжнародний фінансовий скандал.

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