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"При Путіні немає шансів": російський журналіст спрогнозував швидкий розпад РФ

2.6тЧитати матеріал російською

Якщо російський президент Володимир Путін буде при владі найближчих 10-20 років, то у країни все менше шансів залишитися в колишніх межах.

Всі його ігри в наддержаву і в другий полюс, як сферу світового впливу — для наївних дурників. Двополярний світ вже сформувався і Росія там "третій зайвий", сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Ще пара-трійка років путінізму, і розпад Росії 100% стане неминучим. Після 2024 року все піде з такою швидкістю, що її розірве на частини. Це буде невеликий територіальний буфер між Європою і Китаєм, який поглине все. Він і так поглинає Далекий Схід і Східний Сибір. Китай і США – це нинішній двулярний світ, а Росія – третій зайвий", – впевнений журналіст.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін

Сі Цзіньпін і Володимир Путін

ИноСМИ

На його думку, в разі розпаду території і важкої економічної кризи, який піде за ним, росіяни можуть навіть вимінювати ядерну зброю на продовольство.

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"У 90-ті вони ж міняли нафту на продукти, а в майбутньому будуть міняти його на ядерну зброю. Жерти буде нічого, ось і будуть "ніжки Буша" привозити будь-яку їжу. Це буде єдина річ, життєво важлива для росіян. Та й Захід намагатиметься убезпечити себе, щоб зброя не дісталося якимось терористичним мавпам", – підсумував Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія знову влипла в міжнародний фінансовий скандал.

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Тема
російська економіка
Особи
Володимир ПутінСаша Сотник
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с лбоза, вам самим не надоело печатать это их убогих дегенератов?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
на Украине две самые популярные мантры - "мост развалится" и "рашка фсё"! этих двух матр хватает для того что бы держать слабые мозги украинцев в тонусе!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "чтобы оружие не досталось каким-то террористическим обезьянам" Именно поэтому ЯО у Украины отняли.
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