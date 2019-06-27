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"Президент-карлик": Скабєєва принизила Путіна через зріст

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва пожартувала зі зросту президента Росії Володимира Путіна, опублікувавши фото японського митника, який стояв на підвищенні.

На це звернув увагу український політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі. Так, Скабєєва, яка вже прибула в Осаку, де пройде саміт G20, поділилася знімком японця з підписом "Путіна чекає".

"Руссо-пропагандонка Скабєєва напередодні візиту Путіна в Осаку запостила на своєму Telegram-каналі жарт із японським митником. Ну і навіщо так жартувати над президентом-карликом?" – написав Голобуцький.

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"Президент-карлик": Скабєєва принизила Путіна через зріст

Скріншот

"Президент-карлик": Скабєєва принизила Путіна через зріст

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна знову викрили в махінації зі зростом, який він ретельно намагається приховати на фото. Цього разу президент охоче позував зі своїм колегою з В'єтнаму, оскільки той був ще нижчим.

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Особи
Ольга СкабєєваВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Где узнаешь все мусорные новости, только из укр СМИ.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Крохотный мозг полоумного свидомита живёт собственными, никому непонятными ассоциациями.
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леня зе
леня зе
1.7 это карлик?
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