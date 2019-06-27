"Президент-карлик": Скабєєва принизила Путіна через зріст

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва пожартувала зі зросту президента Росії Володимира Путіна, опублікувавши фото японського митника, який стояв на підвищенні.

На це звернув увагу український політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі. Так, Скабєєва, яка вже прибула в Осаку, де пройде саміт G20, поділилася знімком японця з підписом "Путіна чекає".

"Руссо-пропагандонка Скабєєва напередодні візиту Путіна в Осаку запостила на своєму Telegram-каналі жарт із японським митником. Ну і навіщо так жартувати над президентом-карликом?" – написав Голобуцький.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна знову викрили в махінації зі зростом, який він ретельно намагається приховати на фото. Цього разу президент охоче позував зі своїм колегою з В'єтнаму, оскільки той був ще нижчим.

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