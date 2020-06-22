Президент Хорватії відмовився приїхати 24 червня в Москву на військовий парад з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Як передає "РИА Новости", ця інформацію отримала офіційне підтвердження з хорватського посольства в понеділок, 22 червня.

"Президент (Зоран Мілановіч) не приїде. У нього зламався літак", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня з різних причин приїхати на військовий парад до Москви вже відмовилися президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Також раніше Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала намір Росії 24 червня провести військовий парад в Москві.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент України Володимир Зеленський також висловився про поїздку на військовий парад до Володимира Путіна. Він підкреслив, що не поїхав би в Москву, навіть якби був запрошений.