Прем'єр Росії захворів на коронавірус: у Мішустіна розкрили несподіваний нюанс

Кирило Лютий Новини Росії 23:06, 30.04.2020 Оновлено: 23:55, 30.04.2020

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, який заразився коронавірусом, ще кілька тижнів тому максимально обмежив очні контакти.

Про це російським ЗМІ повідомив прессекретар глави уряду РФ Борис Бєляков, зазначивши, що всі, хто останнім часом контактував із Мішустіним, будуть ізольовані і здадуть тести на COVID-19.

Михайло Мішустін
Путін і Мішустін
пул N3

Прем'єр перебуватиме під наглядом лікарів в одному з медичних закладів. Про те, що він заразився, Мішустін дізнався нібито лише напередодні розмови з президентом Володимиром Путіним.

За даними ЗМІ, востаннє Мішустін зустрічався з Путіним більше місяця тому, ще 24 березня. Так, вони натякають, що прем'єр не міг заразити Путіна.

Мішустін і Путін на зустрічі 24 березня
пул N3

Як писав OBOZREVATEL, у Росії темпи поширення COVID-19 продовжують посилюватися, захворіли вже понад 106 тисяч осіб. РФ уже обійшла в сумному антирейтингу Китай та Іран.

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