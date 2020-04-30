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1 травня • оновлено в 00:38
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Прем'єр Росії захворів на коронавірус: у Мішустіна розкрили несподіваний нюанс

3.4т
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Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, який заразився коронавірусом, ще кілька тижнів тому максимально обмежив очні контакти.

Про це російським ЗМІ повідомив прессекретар глави уряду РФ Борис Бєляков, зазначивши, що всі, хто останнім часом контактував із Мішустіним, будуть ізольовані і здадуть тести на COVID-19.

Михайло Мішустін

Михайло Мішустін

Путін і Мішустін

Путін і Мішустін

пул N3

Прем'єр перебуватиме під наглядом лікарів в одному з медичних закладів. Про те, що він заразився, Мішустін дізнався нібито лише напередодні розмови з президентом Володимиром Путіним.

За даними ЗМІ, востаннє Мішустін зустрічався з Путіним більше місяця тому, ще 24 березня. Так, вони натякають, що прем'єр не міг заразити Путіна.

Мішустін і Путін на зустрічі 24 березня

Мішустін і Путін на зустрічі 24 березня

пул N3

Як писав OBOZREVATEL, у Росії темпи поширення COVID-19 продовжують посилюватися, захворіли вже понад 106 тисяч осіб. РФ уже обійшла в сумному антирейтингу Китай та Іран.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Михайло Мішустін Володимир Путін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Второй Вилли
Второй Вилли
Зря он ху.йла не заразил.)
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Яка сумна новина
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Новини Росії

Коронавірус. Найважливіше

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    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

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