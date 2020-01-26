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26 січня • оновлено в 10:16
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"І Путін "потік": спливли деталі про давній зв'язок Путіна і нового прем'єра

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Новий прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін ще на початку політичної кар'єри президента Володимира Путіна сподобався останньому через вміння розпоряджатися державними грошима і знання в сфері комп'ютерів.

Спогадами в інтерв'ю "Радіо Свобода" поділився колишній колега глави уряду, московський IT-бізнесмен Віталій Кіракосянц.

"Я служив у структурі розвідуправління і добре знайомий із психологією спецслужб. Коли я побачив Путіна, я відразу визначив, що ця людина сіла навічно. Буде повна втрата демократії – це було відразу зрозуміло, я таких людей набачився. Бачив путінське мовчазне, убоге на емоції обличчя і розумів, що нам сумно буде житися", – розповів він.

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Прем'єр Мішустін і Путін: сплив давній зв'язок

Прем'єр Мішустін і Путін: сплив давній зв'язок

apral.ru

Причина зльоту Мішустина ж, за словами Кіракосянца, в тому, що він уміє використовувати величезний ресурс, який дають державні гроші.

"Його покликали проводити автоматизацію податкової служби, тому що вона була в жахливому стані в 90-х роках. І ось для цих архаїчних людей, які захопили державні пости, на тлі їх знань про комп'ютери він був просто Біллом Гейтсом, світочем для російських дроворубів, які взагалі боялися до комп'ютера підходити", – зазначив бізнесмен.

Таким чином Мішустін нібито і одурманив Путіна. "Це використання ресурсів: як восьминіг, який любить чорнило накачувати навколо себе. Словесний натиск, будь-які зв'язки, контакти, візитки: "Я можу так і сяк, у мене і те, і се". І... Путін, як кажуть іноді деякі, "потік", – посміявся Кіракосянц.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам 15 січня. Президент призначив його заступником голови Радбезу РФ.

  • Разом із Медведєвим у відставку пішов весь Кабінет міністрів.

  • Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФНС Михайла Мішустіна. Держдума його затвердила.

  • OBOZREVATEL дізнався факти з біографії російського чиновника він виявився улюбленцем рупорів Кремля, має схожі захоплення з Путіним і володіє багатомільйонними статками.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Михайло Мішустін
Місце
Росія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очередной "близкий знакомый Путина", который сидел с ним рядом на горшке в детском саду и уже тогда понял, что тот ни перед чем не остановиться, чтобы оккупировать Украину.
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