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30 квітня • оновлено в 20:03
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Прем'єр-міністр Росії Мішустін заразився коронавірусом

3.5т
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У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна діагностований коронавірус.

Цю інформацію глава уряду повідомив президенту Володимиру Путіну у четвер, 30 квітня, передає "РИА Новости".

"Тести, які я здав, дали позитивний результат. Я повинен дотримуватися самоізоляції", – сказав прем'єр Путіну. Глава РФ у відповідь побажав Мішустіну якнайшвидшого одужання.

Мішустін розповів, що буде дотримуватися самоізоляції, проте продовжить "активно працювати" і "залишатись на зв'язку" з іншими міністрами.

Він також запропонував на посаду в.о. прем'єра першого віце-прем'єра Андрія Білоусова. Путін погодився і вже підписав відповідний указ.

Михайло Мішустін

Михайло Мішустін

Mash

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Михайло Мішустін
Місце
Росія
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Gamon Slavik
Gamon Slavik
Ещё шажочек остался,хах!
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