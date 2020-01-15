Кабмін Росії пішов у відставку відразу після послання Путіна

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам 15 січня пішов у відставку.

Разом з ним іде уряд у повному складі, передає РИА Новости. Повідомляється, що Путін запропонує Медведєву посаду заступника голови Радбезу РФ.

Причиною відставки стало те, що Путін в своєму посланні запропонував змінити Конституцію РФ, передавши повноваження призначати уряд від президента до Державної думи.

"Шановний Володимире Володимировичу, шановні колеги, ви всі були свідками послання президента РФ, Володимир Володимирович як президент окреслив не тільки пріоритети роботи в нашій країні на найближчий рік, але і цілий низку фундаментальних змін у Конституцію РФ. Ці зміни, коли вони будуть ухвалені – а цілком ймовірно, це буде зроблено після обговорення, як було сказано, – вони внесуть суттєві зміни не тільки до цілої низки статей Конституції, а й загалом до балансу влади. Влади виконавчої, влади законодавчої, влади судової", – повідомив Медведєв.

Він зазначив, що уряд РФ має надати Путіну "можливість ухвалювати всі необхідні для цього рішення".

"І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд РФ у чинному складі подав у відставку", – підсумував Медведєв.

Медведєв і Путін

Дмитро Медведєв обіймав посаду глави уряду РФ із 8 травня 2012 року до 15 січня 2020 року. Для Росії це рекорд за часом роботи на чолі кабінету міністрів – більш ніж сім років і вісім місяців.

Із 7 травня 2008 року до 7 травня 2012 року Медведєв був президентом РФ. До цього він був головою Ради Міністрів – членом Вищої державної ради Союзної держави РФ.

Операція "наступник Путіна"

Зазначимо, що раніше європейське видання опублікувало матеріал, де назвало можливого наступника Путіна. На думку ЗМІ, новим главою Кремля може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

При цьому зараз Путін призначив Медведєва заступником голови Радбезу РФ. Сам же чинний глава Росії є головою Радбезу. До ради також входять 11 постійних членів, зокрема секретар ради Микола Патрушев.

"Дмитро Анатолійович завжди займався цими питаннями, і з точки зору підвищення нашої обороноздатності та безпеки. Я вважаю за можливе і просив його про це, щоб він зайнявся в майбутньому саме цими питаннями, цієї категорії. Вважаю за можливе і зроблю це найближчим часом – введу посаду заступника голови Ради безпеки", – заявив Путін.

Медведєв і Путін

Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабар пояснив, що по суті Медведєва стане віце-президентом.

"Це найвища посада. З огляду на, що глава держави є головою Радбезу, це, по суті, посаду віце-президента", – повідомив російський політик.

Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в Facebook написав, що з відставкою Медведєва в Росії починається операція "наступник Путіна", в ході якої в країні намічається масштабна політична реформа.

"Але насправді Путін на пенсію не зібрався і налаштований передати владу Путіну. Тільки вже не президенту. У Росії почалася операція "наступник Путіна". І це не постійно ведомий Медведєв. Тут потрібен лідер. Очевидно, це буде хтось із силовиків", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня президент Росії Володимир Путін виступив з 16 щорічним посланням до Федеральних зборів.

На ньому Путін знову похвалився міццю новітнього ракетного зброї, яке нібито має його країна.

Під час звернення Путін здивував громадян РФ своєю згодою з твердженням, що президент країни не повинен займати цей пост більше двох термінів поспіль.

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