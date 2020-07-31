Працюють у приватній охороні й летіли до Туреччини: в Кремлі видали свою версію про вагнерівців
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що затримані в Білорусі росіяни, яких вважають бійцями ПВК Вагнера, працюють просто в приватному охоронному підприємстві.
За його словами, вони не зробили нічого протизаконного, а в Мінську опинилися, оскільки "летіли транзитом" до турецького Стамбулу. Таку версію Кремля про вагнерівців він озвучив 31 липня росЗМІ, передає ТАСС.
"Зараз ми вже з високою часткою впевненості можемо сказати, що ці російські громадяни приїхали проїздом у Білорусь, вони повинні були летіти транзитом в іншу країну, але спізнилися на літак. Їхнє перебування ніяк не пов'язане з самою Білоруссю або з білоруськими справами", – заявив Пєсков.
Представник російського уряду вважає, що нібито безпідставне затримання 33 їхніх громадян не зовсім вкладається в параметри союзницьких відносин двох сусідніх держав. Ба більше, в Кремлі сподіваються, що затриманих росіян відпустять.
"Ми сподіваємося, і навіть переконані, що найближчим часом наші білоруські колеги розберуться з цим інцидентом і відпустять російських громадян", – сказав Пєсков.
Крім цього, додав він, в Кремлі також стурбовані тим, що їм досі не було надано консульський доступ до вагнерівців, хоча такими там їх не називають.
"У них були квитки в Стамбул. Вони не мали із собою нічого протизаконного і не робили ніяких протизаконних дій", – ще раз підкреслив Пєсков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих.
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