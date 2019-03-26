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Працює лише третина: стало відомо про масштабний провал Росії у космосі

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На російських супутниках, які використовуються для отримання метеорологічної інформації, функціонує третина цільової апаратури.

Таку заяву зробив глава Росгідромету Максим Яковенко. Він підкреслив, що відомство слабо влаштовує якість метеорологічної інформації, передає "РИА Новости".

"Зараз є три російські супутники чисто гідрометеорологічного призначення. Це два" Метеора-М "і один" Електро-Л". Нас слабо влаштовує якість одержуваної з них інформації, тому що на супутниках фактично працює 30% апаратури", — сказав він.

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Працює лише третина: стало відомо про масштабний провал Росії у космосі

"КП"

При цьому Яковенко акцентував на тому, що космічні апарати природно-ресурсного призначення "Ресурси-П" і "Канопус-В" необхідні більше для моніторингу забруднень, прогнозування та оцінки лісопожежної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що багатоцільовий лабораторний модуль (МЛМ) "Наука" для МКС після завершення ремонту втратить ключову функцію, завдяки якій він міг би стати основою Російської національної орбітальної станції.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А сколько украинских спутников на орбите?
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