ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Прапор не опускатимемо!" Путін зухвало відповів Японії щодо Курил

1.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії.

Як розповів він в ефірі російського телеканалу, в Кремлі планів відступати з Курил немає, "спускати прапор Росії над Курилами ніхто не буде". Більше того – в розвиток островів Росія вкладатиме значні кошти.

Новини
Путін не віддасть Курили Японії: розкрилися справжні плани Кремля

Путін також підкреслив, що на території островів Росія планує і далі розвивати інфраструктуру, зокрема і аеропорт. У Москви вже є плани з розвитку Далекого Сходу, в тому числі і Південних Курил.

Курильські острови

Курильські острови

Відзначимо, раніше в Москві погодилися сісти за повноцінний стіл переговорів з Токіо за умови відмови Японії від претензій на Курильські острови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Японія
Теги
ЯпоніяРосіяпутин
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ferat Bey
Ferat Bey
Я не шучу и написал это совершенно серьёзно, хотя и с некоторой долей сарказма и иронии. Я убеждён в том, что так будет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ferat Bey
Ferat Bey
Ferat Bey, Ну вот. А то, что я написал, "Обоз" не опубликовал по идеологическим причинам. Во вам и "свободный" Интернет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel