"Прапор не опускатимемо!" Путін зухвало відповів Японії щодо Курил

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії.

Як розповів він в ефірі російського телеканалу, в Кремлі планів відступати з Курил немає, "спускати прапор Росії над Курилами ніхто не буде". Більше того – в розвиток островів Росія вкладатиме значні кошти.

Путін також підкреслив, що на території островів Росія планує і далі розвивати інфраструктуру, зокрема і аеропорт. У Москви вже є плани з розвитку Далекого Сходу, в тому числі і Південних Курил.

Курильські острови

Відзначимо, раніше в Москві погодилися сісти за повноцінний стіл переговорів з Токіо за умови відмови Японії від претензій на Курильські острови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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