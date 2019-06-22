"Прапор не опускатимемо!" Путін зухвало відповів Японії щодо Курил

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії.
Як розповів він в ефірі російського телеканалу, в Кремлі планів відступати з Курил немає, "спускати прапор Росії над Курилами ніхто не буде". Більше того – в розвиток островів Росія вкладатиме значні кошти.
Путін також підкреслив, що на території островів Росія планує і далі розвивати інфраструктуру, зокрема і аеропорт. У Москви вже є плани з розвитку Далекого Сходу, в тому числі і Південних Курил.
Курильські острови
Відзначимо, раніше в Москві погодилися сісти за повноцінний стіл переговорів з Токіо за умови відмови Японії від претензій на Курильські острови.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Москва і Токіо 14 січня провели переговори по врегулюванню конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів, на яких МЗС РФ висунув ультиматум: Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.
Японія анонсувала '' нову еру '' відносин з Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті вирішити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "в питанні по Курилах потрібно компроміс, який не вступатиме в конфлікт з національними інтересами жодної зі сторін".
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