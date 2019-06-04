"Прайм-тайм і самий сік": Собчак вирішила працювати на пропагандистів Путіна

Російський політик і телеведуча Ксенія Собчак буде вести розважальне політичне шоу на головному пропагандистському телеЗМІ Росії — Перший канал.

Передача виходитиме в прайм-тайм, стартові ефіри вийдуть уже в новому телевізійному сезоні з вересня, повідомляє телеграм-канал Mash.

"Телеведуча і перша кнопка зійшлися із форматом передачі. Наші джерела повідомляють, що це буде нова розважальна програма, типу "Вечірній Ургант", але з оглядом цікавих подій у країні і бесідами з гостями. Зараз вирішують, як назвати передачу і вносять фінальні правки. Ксюші обіцяють самий сік — вечірній час, самий прайм-тайм. Передачі Урганта і Познера теж залишаються", — повідомили автори каналу.

скрін-шот

Сама Ксенія Собчак підтверджує переговори з Першим каналом, але каже, що "про якусь конкретику говорити поки рано".

Ксенія Собчак REUTERS

"Ми вже два роки ведемо переговори з Костянтином Ернстом. Такі плани давно є, але поки жодної визначеності щодо них немає, все на стадії обговорення: "Класна ідея, давайте спробуємо!" — сказала вона в коментарі РБК.

Телевізійна кар'єра Ксенії Собчак почалася в 2004 році з проекту "Дом-2". Вона працювала ведучою на багатьох російських телеканалах. На великих федеральних каналах перестала з'являтися з 2012 року, після її участі в антипутінських мітингах. У жовтні 2017 року Собчак оголосила про своє висунення на пост президента Росії, але вибори програла.

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