Познер зізнався, чому хотів втекти з СРСР до США

Російський журналіст і телеведучий Володимир Познер зізнався, що завжди почувався "американським хлопчиком", а живучи в Радянському Союзі нудьгував за Нью-Йорком, тому і вирішив втекти до США.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, яке опубліковано на його каналі в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами експропагандиста радянського устрою, спочатку він дійсно "мріяв" жити в СРСР. Але вже п'ять років після переїзду туди поміняв свої погляди – в 1957-му, коли йому довелося побути учасником молодіжно-студентського фестивалю в Москві.

"Я майже два тижні провів з американською "делегацією" і відчув, що мені там добре: я розумію цих людей із першого слова, як і вони мене. Зрозумів, що це мої люди... і гостро відчув, що хочу додому", – зізнався Познер.

Журналіст підкреслив, мовляв, чудово розумів, що це буде нереально, оскільки він невиїзний. Тому й вирішив спробувати втекти.

"У нас був один знайомий, "антирадянщик", який підказав мені, що можна спробувати це зробити на радянсько-норвезькому кордоні. Слава богу, що я не спробував. Не знаю, що б це значило для мого батька. Але гостре бажання було", – додав Познер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Володимира Познера, росіяни і українці не є братніми народами. Російський журналіст також вважає, що відносини між ними ще довгі роки не будуть емоційно близькими.