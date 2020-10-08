Пожежу на військовому складі в Росії локалізували. Фото і відео

Кирило Лютий Новини Росії 22:18, 8.10.2020 Оновлено: 22:35, 8.10.2020

Пожежі на артилерійських складах у Скопинському районі Рязанської області Росії, які спалахнули 7 жовтня, локалізували.

Міністерство оборони РФ опублікувало нові кадри обльоту території, охопленої лісовими пожежами, в четвер, 8 жовтня.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Булгакова, далі буде вирішуватися питання, куди направити спецтехніку і людей для гасіння лісу.

До ліквідації НС відомство залучило 650 військовослужбовців, задіяло безліч спецтехніки та авіацію.

Пожежі в Рязанській області локалізували.
Фото Ruptly
Ліс продовжує горіти.
Фото Ruptly
Для гасіння пожеж залучили 650 військових.
Фото Ruptly
Пожежі в Рязанській області локалізували.
Фото Ruptly
Для гасіння пожеж залучили 650 військових.
Фото Ruptly
Пожежі в Рязанській області локалізували.
Фото Ruptly
Пожежі в Рязанській області локалізували.
Фото Ruptly
Для гасіння пожеж залучили 650 військових.
Фото Ruptly

Як писав OBOZREVATEL, пожежа почалася через загоряння трави, після чого здетонували снаряди. Пізніше вогонь поширився далі, на сусідні ліси. У результаті постраждали мінімум 13 осіб.

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