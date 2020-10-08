Пожежу на військовому складі в Росії локалізували. Фото і відео

Пожежі на артилерійських складах у Скопинському районі Рязанської області Росії, які спалахнули 7 жовтня, локалізували.

Міністерство оборони РФ опублікувало нові кадри обльоту території, охопленої лісовими пожежами, в четвер, 8 жовтня.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Булгакова, далі буде вирішуватися питання, куди направити спецтехніку і людей для гасіння лісу.

До ліквідації НС відомство залучило 650 військовослужбовців, задіяло безліч спецтехніки та авіацію.

Як писав OBOZREVATEL, пожежа почалася через загоряння трави, після чого здетонували снаряди. Пізніше вогонь поширився далі, на сусідні ліси. У результаті постраждали мінімум 13 осіб.