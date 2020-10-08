Пожежу на військовому складі в Росії локалізували. Фото і відео

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Новини Росії
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Пожежу на військовому складі в Росії локалізували. Фото і відео

Пожежі на артилерійських складах у Скопинському районі Рязанської області Росії, які спалахнули 7 жовтня, локалізували.

Міністерство оборони РФ опублікувало нові кадри обльоту території, охопленої лісовими пожежами, в четвер, 8 жовтня.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Булгакова, далі буде вирішуватися питання, куди направити спецтехніку і людей для гасіння лісу.

До ліквідації НС відомство залучило 650 військовослужбовців, задіяло безліч спецтехніки та авіацію.

Пожежі в Рязанській області локалізували.
Ліс продовжує горіти.
Для гасіння пожеж залучили 650 військових.
Пожежі в Рязанській області локалізували.
Для гасіння пожеж залучили 650 військових.
Пожежі в Рязанській області локалізували.
Пожежі в Рязанській області локалізували.
Для гасіння пожеж залучили 650 військових.

Як писав OBOZREVATEL, пожежа почалася через загоряння трави, після чого здетонували снаряди. Пізніше вогонь поширився далі, на сусідні ліси. У результаті постраждали мінімум 13 осіб.