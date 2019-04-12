Пожежа, вибухи і стрілянина: у Тюмені ввели режим контртерористичної операції

Ввечері у п'ятницю, 12 квітня, у російській Тюмені ввели режим контртерористичної операції.

Як передає 360tv в телеграм-каналі, співробітники ФСБ отримали інформацію про знаходження в одному з приватних будинків міста озброєних злочинців, які мають зв'язок з ІДІЛ.

ЗМІ повідомляють, що на місці операції почалася пожежа в одному з житлових будинків, очевидці також чули постріли і вибухи.

В межах Калінінського району стоїть оточення, багато силовиків в повному озброєнні, розгорнуті спеціальні технічні засоби, працюють "глушилки".

Як передає "Знак", режим контртерористичної операції був введений з 21 години 56 хвилин за місцевим часом. Основні заходи проходять в межах вулиць Новосьолов, Магнітогорська, Локомотивна.

На цій території допускається перевірка документів, що засвідчують особу, відсторонення фізичних осіб з окремих ділянок місцевості та об'єктів, а також відбуксирування транспортних засобів, посилення охорони громадського порядку, ведення контролю телефонних переговорів і відключення зв'язку. Припинено діяльність небезпечних виробництв. Силовики також попередили, що можуть використовувати транспортні засоби організацій, а в невідкладних випадках - транспортні засоби фізичних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі прогримів потужний вибух у військовій академії. Попередньо встановлено, що в навчальному закладі спрацювала міна, але версії НП були різні.

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