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"Повзають на своїх кораблях!" "Загін Путіна" пригрозив НАТО повним знищенням

1.4тЧитати матеріал російською

У Росії пенсіонери з так званих загонів Путіна пригрозили НАТО знищенням, порадивши кораблям Альянсу забиратися з Чорного моря й не злити главу РФ.

Відповідне відео, на якому кілька бабусь рвуть і підпалюють листи зі символікою НАТО і фотографією президента США Дональда Трампа, з'явилося на сторінці "Роисся24" у Facebook.

"До яких пір ви будете дратувати нашого президента, наш радянський народ, щоб ви тут повзали на своїх кораблях і нас провокували постійно?" – обурилася одна з "активісток".

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"Повзають на своїх кораблях!" "Загін Путіна" пригрозив НАТО повним знищенням

скрін відео

"Повзають на своїх кораблях!" "Загін Путіна" пригрозив НАТО повним знищенням

скрін відео

"Повзають на своїх кораблях!" "Загін Путіна" пригрозив НАТО повним знищенням

скрін відео

"Президент у нас мовчазний, але до пори до часу. Як тільки ви його розсердите, буде вам те, що ви собі навіть не уявляєте", – додала вона.

Одна з бабусь також заявила, що НАТО "взагалі не буде", якщо "розсердиться російський народ". "Перемогли в 45-му, і зараз переможемо", – сказала фанатка Володимира Путіна.

Нагадаємо, пенсіонери із "загонів Путіна" відомі своїми комічними витівками. Так, раніше вони зняли на відео, як метають ножі в портрети президентів України і США Петра Порошенка і Дональда Трампа.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко запанікував через активізацію країн НАТО біля кордонів Росії та звинуватив Альянс у мілітаризації.

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Теми
російська пропагандаХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Теги
НАТОвидео
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