"Повзають на своїх кораблях!" "Загін Путіна" пригрозив НАТО повним знищенням

У Росії пенсіонери з так званих загонів Путіна пригрозили НАТО знищенням, порадивши кораблям Альянсу забиратися з Чорного моря й не злити главу РФ.

Відповідне відео, на якому кілька бабусь рвуть і підпалюють листи зі символікою НАТО і фотографією президента США Дональда Трампа, з'явилося на сторінці "Роисся24" у Facebook.

"До яких пір ви будете дратувати нашого президента, наш радянський народ, щоб ви тут повзали на своїх кораблях і нас провокували постійно?" – обурилася одна з "активісток".

скрін відео

скрін відео

скрін відео

"Президент у нас мовчазний, але до пори до часу. Як тільки ви його розсердите, буде вам те, що ви собі навіть не уявляєте", – додала вона.

Одна з бабусь також заявила, що НАТО "взагалі не буде", якщо "розсердиться російський народ". "Перемогли в 45-му, і зараз переможемо", – сказала фанатка Володимира Путіна.

Нагадаємо, пенсіонери із "загонів Путіна" відомі своїми комічними витівками. Так, раніше вони зняли на відео, як метають ножі в портрети президентів України і США Петра Порошенка і Дональда Трампа.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко запанікував через активізацію країн НАТО біля кордонів Росії та звинуватив Альянс у мілітаризації.

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