Повз затори: кортеж Жириновського промчав "зустрічкою" в Москві

Кортеж скандального російського політика Володимира Жириновського проїхався зустрічною смугою Кутузовського проспекту в Москві.

Про це інформують очевидці в Telegram-каналі Mash (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Володимир Вольфович не найбільш законослухняний учасник руху у світі. Кортеж Жириновського попадається на правопорушеннях, отримує адміністративки, та й мигалки згідно із законом у нього теж немає", — йдеться в повідомленні.

Кортеж Жириновського проїхався по зустрічці в Москві Скріншот

Момент, коли автомобіль Maybach депутата нелегітимної Держдуми проїхав по розділювальній смузі повз затори на проспекті зафіксували на відео. Крім того, проти лідера ЛДПР подали заяву в управління ДІБДР Москви.

"Є відчуття, що лідер ЛДПР порушувати все-таки не перестане", — підсумував автор допису.

Кортеж Жириновського Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому скандальний російський політик Володимир Жириновський ходить Червоною площею в Москві і роздає людям гроші.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.