ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Повз затори: кортеж Жириновського промчав "зустрічкою" в Москві

3.7тЧитати матеріал російською

Кортеж скандального російського політика Володимира Жириновського проїхався зустрічною смугою Кутузовського проспекту в Москві.

Про це інформують очевидці в Telegram-каналі Mash (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Володимир Вольфович не найбільш законослухняний учасник руху у світі. Кортеж Жириновського попадається на правопорушеннях, отримує адміністративки, та й мигалки згідно із законом у нього теж немає", — йдеться в повідомленні.

Кортеж Жириновського проїхався по зустрічці в Москві

Кортеж Жириновського проїхався по зустрічці в Москві

Скріншот

Новини
"Повернуться в Росію!" Жириновський видав нове марення про Україну

Момент, коли автомобіль Maybach депутата нелегітимної Держдуми проїхав по розділювальній смузі повз затори на проспекті зафіксували на відео. Крім того, проти лідера ЛДПР подали заяву в управління ДІБДР Москви.

"Є відчуття, що лідер ЛДПР порушувати все-таки не перестане", — підсумував автор допису.

Кортеж Жириновського

Кортеж Жириновського

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому скандальний російський політик Володимир Жириновський ходить Червоною площею в Москві і роздає людям гроші.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Жириновський
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
14
Смішно
2
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Аносов Александр
Аносов Александр
а где встречка и мигалка на майбохе жирика? опять звиздешь
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Какеллы, а зачем вы про "нелегитимных" пишете?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Редкий ублюдок
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel