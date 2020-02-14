Повз по снігу: в Росії лікарі "швидкої" кинули пацієнта вмирати на вулиці. Жахливе відео

У Кам'янсько-Уральському (Росія) медики викинули чоловіка з паралічем з карети швидкої допомоги прямо біля приймального відділення лікарні.

Про це повідомляє LifeShot з посиланням на джерело в екстрених службах. У чоловіка було защемлення нервових закінчень, він не міг рухати ногами і просто повз по снігу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як уточнює видання, пацієнта забрали на "швидкій", привезли спочатку в одну лікарню, потім в іншу, а потім викинули з машини на землю і поїхали.

Чоловік зміг тільки викликати собі таксі. Водій допоміг йому забратися в салон і відвіз додому.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новосибірській області Росії в місті Карасук після доби пошуків знайшли зниклу 10-річну Олену Касталанову. Дівчинка була замкнена в підвалі місцевого гуртожитку і перебувала без свідомості.

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