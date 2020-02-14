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14 лютого • оновлено в 13:44
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Повз по снігу: в Росії лікарі "швидкої" кинули пацієнта вмирати на вулиці. Жахливе відео

1.4т
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У Кам'янсько-Уральському (Росія) медики викинули чоловіка з паралічем з карети швидкої допомоги прямо біля приймального відділення лікарні.

Про це повідомляє LifeShot з посиланням на джерело в екстрених службах. У чоловіка було защемлення нервових закінчень, він не міг рухати ногами і просто повз по снігу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як уточнює видання, пацієнта забрали на "швидкій", привезли спочатку в одну лікарню, потім в іншу, а потім викинули з машини на землю і поїхали.

Повз по снігу: в Росії лікарі "швидкої" кинули пацієнта вмирати на вулиці. Жахливе відео

Чоловік зміг тільки викликати собі таксі. Водій допоміг йому забратися в салон і відвіз додому.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Новосибірській області Росії в місті Карасук після доби пошуків знайшли зниклу 10-річну Олену Касталанову. Дівчинка була замкнена в підвалі місцевого гуртожитку і перебувала без свідомості.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Просмотрел видео..Жесть!Вы чего,там вообще,ахренели..Фашисты!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Эй,расеяне?Ну,где вы там?!Тему беспредэла на расее срочно обсудить надобно!)))))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Филя, ты где?!!!! Напомни, пожалуйста, площадь расии!!! Сколько там кв. километров? В параметры сверхдержавы вписывается?
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