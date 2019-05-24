Повстання проти церкви в Росії: в РПЦ заговорили про б*ндерівців

Російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив про використання "тітушек" під час протестів проти будівництва храму в сквері Єкатеринбурга.

У відповідь на це скандальний священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін, в своєму телеграм-каналі поставив під сумнів "бандерівський термін".

"Доки хамство і наклеп "лібералів" залишатимуться безкарними? Ось Гозман каже про захисників храму в Єкатеринбурзі:" Я хочу нагадати, що в перший день протистояння людей, які вийшли за сквер,

проти храму, били ті, кого у нас братський народ український називає "тітушки". Організована спортивна угруповання. Загалом, бандити". До сих пір не чув і не бачив жодного доказу того, що ці люди когось "били". Ну а бандитизм – кримінальний злочин. Що, всі ці люди – або хоча б деякі - засуджені за нього? Про запозичення у бандерівців терміна "тітшки" вже й говорити не треба", - написав він.

Протести в Єкатеринбурзі ВВС

При цьому він зазначив, що в "православному рунеті" з'явився термін "повний сквердловск".

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести охопили Єкатеринбург ще в понеділок, 13 травня. Губернатор Свердловської області запросив прихильників збереження скверу і прихильників будівництва храму на переговори, проте вони не принесли результату.

Протести переросли в зіткнення, періодично використовувалися димові шашки, лунали вибухи петард. Жителі міста скандували: "Це наше місто" і "Хто не скаче, той за храм", через що в мережі порівняли протести з українським Майданом у 2014 році. Багатьох учасників протесту затримали.

Врешті-решт влада Свердловської області Російської Федерації вирішили відмовитися від будівництва храму в сквері Єкатеринбурга.

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