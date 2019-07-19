"Повний цугцванг": у Білорусі висловилися про зустріч Лукашенка з Путіним

Інтеграція республіки Білорусь до складу Росії відтягується ще мінімум на півроку-рік.

Такі висновки після зустрічі 18 липня у Москві лідерів двох країн Олександра Лукашенка і Володимира Путіна зробили автори білоруського телеграм-каналу "Трикатаж". На їхню думку, цю зустріч можна описати одним словом "цугцванг", причому обопільний.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Голос Америки

"Лукашенко приїхав до Путіна вирішувати питання не інтеграції, а нафти, газу, торгівлі та кредитів. Але відповідей не отримав і знову відсунув її на кінець року. Путін не відгукнувся на цю ініціативу, але й не висловив заперечень. Кожен залишився на своєму. У Путіна руки розв'язані для подальшого урізання халяви, в Лукашенка – для нових антиросійських вибриків. Але за такого цугцвангу обидва ризикують втратити все", – припустили там.

"Словом, ще років на 10 інтеграція відкладається. Видихайте. Єдину валюту он уже мали запускати у 2005 році. Ідея "союзної держави" давно померла. Те, що роблять зараз, – це тикають палицею у муміфіковане тіло", – додали їхні колеги з каналу "Білорусь головного мозку".

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розлютила "показна набожність" Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Нібито лідери двох країн своїми зустрічами створюють новий СРСР.

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