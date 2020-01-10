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10 січня • оновлено в 12:08
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Повний борт дітей: в Росії здійснив аварійну посадку вертоліт

1.9т
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На півночі Красноярського краю (Росія) 10 січня екстрено приземлився вертоліт МІ-8, на борту якого перебували 11 дітей, три особи для їхнього супроводу та три члени екіпажу.

Як повідомляється на сайті ГУ МНС по Красноярському краю, вертоліт прямував до Хатанги з поселення Сандаска.

"Вертоліт перебуває у 206 кілометрах на північний схід від Хатанги Таймирського муніципального району. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. За попередніми даними на борту перебувало 17 осіб, зокрема три члени екіпажу. На місце події вилетів вертоліт МІ-8 регіонального координаційного центру пошуку і рятування для евакуації пасажирів та екіпажу. На борту перебувають рятувальники, медики", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку "Комсомольская правда" пише, що школярів везли на навчання з канікул. "Всі вони – вихованці школи-інтернату, на канікули їздять до батьків додому, а у школі – живуть і навчаються. Це поширена практика для півночі", – розповіла виконувачка обов'язків голови села Хатанга Анна Бетту.

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Аварійна посадка вертольота

Аварійна посадка вертольота

ГУ МНС по Красноярському краю

На борту вертольота були діти різного віку – від п'ятикласників до одинадцятикласників. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Точну причину посадки поки також не називають.

"Це не жорстка посадка, вертоліт просто приземлився. На борту всі цілі. Причина поки не відома", – запевнив начальник Управління у справах ГО і НС Таймирського Долгано-Ненецького муніципального району Андрій Шопін.

Незважаючи на відсутність постраждалих, місцева лікарня про всяк випадок підготувала бригади швидкої допомоги, двох хірургів, двох педіатрів, реаніматологів та операційну.

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Також резервний борт на місце НП відправила авіакомпанія "КрасАвіа", якій і належить вертоліт, що перевозив дітей.

Зі свого боку вчителі з аварійного борту розповіли, що він успішно сів завдяки пілоту Костянтину Большакову.

"Вони ж тільки вилетіли. У 36 кілометрах він, мабуть, відчув, що з вертольотом щось не так. І сів на одній з точок", – зазначили педагоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня в Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів із Москви до Нового Уренгою. Повітряне судно приземлилося в Нижньовартовську через складні метеоумови.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Молодцы пилоты!!!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну и на кой эта инфа чубатым???!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Garmonov Aleksandr, у них по ходу робот ленты новостей просматривает, реагирую на слова вроде: "Россия", "ЧП", "экстренно" и подобные.
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