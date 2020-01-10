Повний борт дітей: в Росії здійснив аварійну посадку вертоліт

На півночі Красноярського краю (Росія) 10 січня екстрено приземлився вертоліт МІ-8, на борту якого перебували 11 дітей, три особи для їхнього супроводу та три члени екіпажу.

Як повідомляється на сайті ГУ МНС по Красноярському краю, вертоліт прямував до Хатанги з поселення Сандаска.

"Вертоліт перебуває у 206 кілометрах на північний схід від Хатанги Таймирського муніципального району. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. За попередніми даними на борту перебувало 17 осіб, зокрема три члени екіпажу. На місце події вилетів вертоліт МІ-8 регіонального координаційного центру пошуку і рятування для евакуації пасажирів та екіпажу. На борту перебувають рятувальники, медики", – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку "Комсомольская правда" пише, що школярів везли на навчання з канікул. "Всі вони – вихованці школи-інтернату, на канікули їздять до батьків додому, а у школі – живуть і навчаються. Це поширена практика для півночі", – розповіла виконувачка обов'язків голови села Хатанга Анна Бетту.

Аварійна посадка вертольота ГУ МНС по Красноярському краю

На борту вертольота були діти різного віку – від п'ятикласників до одинадцятикласників. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Точну причину посадки поки також не називають.

"Це не жорстка посадка, вертоліт просто приземлився. На борту всі цілі. Причина поки не відома", – запевнив начальник Управління у справах ГО і НС Таймирського Долгано-Ненецького муніципального району Андрій Шопін.

Незважаючи на відсутність постраждалих, місцева лікарня про всяк випадок підготувала бригади швидкої допомоги, двох хірургів, двох педіатрів, реаніматологів та операційну.

Також резервний борт на місце НП відправила авіакомпанія "КрасАвіа", якій і належить вертоліт, що перевозив дітей.

Зі свого боку вчителі з аварійного борту розповіли, що він успішно сів завдяки пілоту Костянтину Большакову.

"Вони ж тільки вилетіли. У 36 кілометрах він, мабуть, відчув, що з вертольотом щось не так. І сів на одній з точок", – зазначили педагоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня в Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів із Москви до Нового Уренгою. Повітряне судно приземлилося в Нижньовартовську через складні метеоумови.

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