Повні шлунки багна: спливли моторошні дані про новий "перевалі Дятлова" в Росії

У Ленінградській області (Росія), де було виявлено місце, подібне до "перевалу Дятлова", за таємничих обставин загинули вже 20 осіб.

Про це сказано в матеріалі "Комсомольської правди". Йдеться про болота в лісах Тихвинского району поруч із Шугозером.

Відзначається, що пік загадкових смертей на болотах припав на період з 1990 по 2005 роки. Люди знаходили біля дивного місця трупи. За даними очевидців, люди роздягалися догола і їли землю, а незабаром йшли з життя.

Ленінградський "перевал Дятлова" Комсомольська правда

Однією з найбільш пам'ятних смертей стала загибель молодого тракториста, який зник біля болота.

"Він йшов і тупо розкидав все: куртка лежала в одному місці, спецодяг в іншому. А сам лежав у канаві. Таке відчуття, ніби він купався в багнюці. Коли розкрили тіло, побачили повний шлунок багнюки. Ніхто не міг збагнути, чому він її їв", – розповіли в місцевому відділенні поліції.

У Росії знайшли новий "перевал Дятлова" Комсомольська правда

У Росії знайшли новий "перевал Дятлова" Комсомольська правда

Решта трагічних випадків проходили за тим же сценарієм, однак місцеві жителі відзначають, що за останні 15 років жертви більше не роздягалися, а просто вмирали поруч із болотами.

Відзначимо, це місце не випадково назвали "ленінградським перевалом Дятлова", так як історія про туристичний похід 1959 року мала ряд схожих ознак, які до цього дня залишаються загадкою. Зокрема, тіла групи були знайдені в горах без верхнього одягу і взуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ажіотаж навколо ленінградського "перевалу Дятлова" піднявся у вересні 2019 року, коли після тривалої перерви там виявили новий труп.

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