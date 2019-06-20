"Повинні подумати": Путін згадав розмову із Медведчуком про полонених

Президент Росії Володимир Путін під час Прямої лінії відповів на запитання про долю українських моряків, яких російські військові захопили у Керченській протоці.

У глави Кремля запитали, чи продовжить глава політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук свою участь у переговорах із Кремлем щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Путін відповів, що ці "питання ніколи не зникали з поля зору, особливо людей, які опинилися в такій скрутній ситуації, коли вони перебувають у в'язниці".

"Медведчук нещодавно порушував питання про звільнення моряків, затриманих у Керченській протоці та інших в'язнів. Питання подібного роду мають вирішуватися у комплексі. Але перш ніж вирішувати ці питання, треба подумати про те, як буде вирішена доля тих людей, які нам не байдужі, зокрема російських громадян, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні", — повідомив президент РФ.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Віктор Медведчук заявив про вихід із контактної групи з питань Донбасу. При цьому він зазначив, що все одно має намір продовжувати вести діалог із Росією.

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