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"Повернулася і переїхала ще раз": п'яна жінка за кермом влаштувала жахливу ДТП. Відео

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У Росії в Свердловській області п'яна жінка на іномарці двічі наїхала на двох неповнолітніх.

Так, 34-річна водій на Nissan Juke збила двох 17-річних дівчат, які йшли по краю дороги, після чого зникла з місця ДТП. При цьому незабаром вона повернулася і знову наїхала на одну з постраждалих, повідомляє місцеве управління МВС.

Як підкреслили слідчі, на неповнолітніх були світловідбиваючі елементи. Дівчата госпіталізовані в реанімацію, у однієї з них лікарі діагностували перелом кісток тазу і закриту черепно-мозкову травму, у іншої — перелом хребта і також черепно-мозкову травму.

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"Повернулася і переїхала ще раз": п'яна жінка за кермом влаштувала жахливу ДТП. Відео

Скріншот з відео

Правоохоронцям вдалося встановити особу водія, марку і номер автомобіля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Піщана Білоцерківського району на Київщині 16-річний хлопчик на батьківській машині влаштував смертельну ДТП і втік з місця подій.

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Росія
Тег
Новини Росії
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