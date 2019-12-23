"Поверни ковбасу": Путін публічно потрапив у конфуз із чиновником. Відео

Президент РФ Володимир Путін пожартував про ковбасу на зустрічі з представником глави Кремля в Південному федеральному окрузі Володимиром Устиновим.

Лідер Росії відвідав Адигею, де йому показали виставку сільгосппродукції з місцевими сирами, ковбасами, маслом та іншою продукцією, передає у Twitter Кремлівський пул РІА.

Так, на виставці, поки Путіну розповідали про вирощування полуниці, повпред Устинов взяв із полиці ковбасу й почав її уважно розглядати.

"Ковбасу покладіть на місце", – пожартував Путін, повернувшись до Устинова. Після він знову звернувся до чиновника: "Поверни ковбасу, все пробачу", – трохи змінивши фразу Остапа Бендера з книги "12 стільців".

Після зауваження президента Росії, чиновник одразу повернув продукт на місце.

Путін на выставці Скріншот

Путін пожартував над повпредом Устиновим, який взяв палицю ковбаси на сільськогосподарській виставці в Адигеї.



"Ковбасу покладіть", - обернувшись, відреагував з посмішкою Путін.



Устинов, розсміявшись, повернув продукт на місце. "Поверни ковбасу, все пробачу", - додав Путін. pic.twitter.com/uhsGm2bpY5 - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, з президентом Білорусі Олександром Лукашенком трапився конфуз на зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

Раніше Путін в п'ятницю під час зустрічі зі своїм кумом, українським політиком Віктором Медведчуком, пожартував над ним та іншими гостями.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.