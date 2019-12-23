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23 грудня • оновлено в 17:38
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"Поверни ковбасу": Путін публічно потрапив у конфуз із чиновником. Відео

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Президент РФ Володимир Путін пожартував про ковбасу на зустрічі з представником глави Кремля в Південному федеральному окрузі Володимиром Устиновим.

Лідер Росії відвідав Адигею, де йому показали виставку сільгосппродукції з місцевими сирами, ковбасами, маслом та іншою продукцією, передає у Twitter Кремлівський пул РІА.

Так, на виставці, поки Путіну розповідали про вирощування полуниці, повпред Устинов взяв із полиці ковбасу й почав її уважно розглядати.

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"Ковбасу покладіть на місце", – пожартував Путін, повернувшись до Устинова. Після він знову звернувся до чиновника: "Поверни ковбасу, все пробачу", – трохи змінивши фразу Остапа Бендера з книги "12 стільців".

Після зауваження президента Росії, чиновник одразу повернув продукт на місце.

Путін на выставці

Путін на выставці

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з президентом Білорусі Олександром Лукашенком трапився конфуз на зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

Раніше Путін в п'ятницю під час зустрічі зі своїм кумом, українським політиком Віктором Медведчуком, пожартував над ним та іншими гостями.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
курйоз Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Хо хлы, вы конченные де билы?????
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0
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Руководители Национального банка Украины провели новогодний корпоратив на широкую ногу, пригласив на праздник даже танцовщиц стриптиза.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям мятый пиджак, заправленный в трусы и дырявые носки не конфуз, а тут прям конфузище нашли
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