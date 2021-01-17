Повернення Навального: в аеропорт Москви пригнали автозаки, людей затримують

У неділю, 17 січня, близько 17:00 в Москву з Німеччини має повернутися опозиціонер Олексій Навальний. До його прибуття в аеропорт Внуково пригнали автозаки ОМОНу, а також виставили паркан.

Як повідомляється на сайті прокуратури Москви, в соціальних мережах розміщена інформація із закликом до участі в "публічному заході" в аеропорту Внуково, який не узгоджений в установленому законом порядку.

Прокуратура вже направила застереження 15 людям, які закликали зустрічати Навального.

Зокрема, в Москві поліцейські прийшли додому до муніципального депутата Костянтина Янкаускаса і координатора штабу Навального Олега Степанова для вручення застережень. Про візит поліцейських також повідомили муніципальні депутати Юлія Галяміна і Сергій Власов.

У Санкт-Петербурзі увечері 16 січня затримали главу штабу Навального Ірину Фатьянову. Її і активіста Іллю Гантварга зняли з поїзда в Москву.

"Мені пояснили, що ми нібито готуємо заворушення в Москві, і на мене поскаржився якийсь громадянин", – зазначила Фатьянова.

За даними "Фонтанки", силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах приведені в стан підвищеної готовності. На робочих місцях знаходиться практично весь особовий склад Центрів "Е" МВС, відділів по боротьбі з тероризмом і екстремізмом регіональних управлінь ФСБ, а також підрозділи Росгвардії.

Силовикам надійшли інструкції вживати агресивні заходи тільки в разі крайньої необхідності.

"Нам не потрібні сакральні жертви", – заявило одне з джерел видання.

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