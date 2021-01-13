Повернення Навального: не пускати, посадити, терпіти. Що вибере Кремль?
Сегодняшнее событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия.
У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.
Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.
Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя.
Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.
Первый вариант выставит Кремль на посмешище.
Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.
Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.
В любом случае Алексей Навальный совершает сильный и красивый поступок. Я очень надеялся, что этого не произойдет. Очень жалко жену Юлю и детей.