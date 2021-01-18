Хлопці! Та невже ви думаєте, що кремлівські не припускали бурхливу реакцію міжнародної спільноти на арешт Навального?

Досить вже, а? Наплювати їм на цю реакцію. Усе. Прийміть цю нову реальність.

Був такий образ "... а на завтра ми прокинулися в новій країні". Так ось, зарубайте собі на носі: 17 cічня 2021 роки ви лягаєте спати в новій країні.

І це не жарт. Це - горе. І це правда. Всі маски зірвані. Більше ніякої гри в слова. Тільки поліцейський чобіт. Тільки зуботичини. Тільки свавілля.

Як люблять тут писати: запам'ятайте цей пост. І перечитуйте частіше. Наведу лише одну цитату, на мій погляд, дуже зараз доречну:

"... Суд повинен не усунути терор; обіцяти це було б самообманом або обманом, а обгрунтувати і узаконити його принципово, ясно, без фальші і без прикрас".

Володимир Ілліч Ленін.

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