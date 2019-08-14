Повалив оранжево-чорний дим: в Росії підняли паніку через нову НП

У Росії в селищі Верх-Нейвінський Свердловської області сталася надзвичайна подія на заводі "Виробництво сплавів кольорових металів".

Увечері 13 серпня місцеві жителі зняли оранжево-чорний дим, що йде з труби заводу. Люди припустили, що стався викид свинцю, передає "Лента".

Також через вікна було помітно пожежу в будівлі підприємства, проте керівництво заводу стверджує, що поява диму була пов'язана з проведенням "запланованих робіт з очищення технологічного обладнання". Також там заявили, що дим набув нормального кольору "протягом декількох хвилин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в РФ під Архангельськом, де стався вибух ракети з ядерною комплектуючою, місцеві жителі влаштували паніку через чутки про евакуацію.

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