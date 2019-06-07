Люди потонули в гної: у російському селі трапилася трагедія

У четвер, 6 червня, в селі Добірки Козельського району Калузької області троє працівників впали в ємності для переробки гною і загинули.

Вони відкачували гній із ємностей в ангарі ТОВ "Калузька нива", пише Kaluga News. За фактом слідчі органи Слідчого комітету Російської Федерації в Калузькій області проводять дослідчу перевірку. Є різні версії події, зокрема отруєння газами і електротравма.

У Росії троє працівників потонули в гної kaluganews.com

Також проводяться судово-медична та генетична експертизи. Слідчі й криміналісти оглянули місця події, вилучили нанос із частиною електрокабелю та інше електрообладнання ангара, а також опитали співробітників і керівництво організації, в якій працювали загиблі, вилучили статутні документи, накази й посадові інструкції працівників, журнали з техніки безпеки.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у січні в Росії трапився скандал через крижану гірку з фекалій.

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