"Потойбічні сили та Сталін!" Росіяни назвали ім'я "вигідного" президента України

У Москві серед громадян Росії провели опитування, який із кандидатів у президенти України може здобути перемогу.

Відео опублікували на Facebook-сторінці "Роісся24". Згідно відео багато москвичів були неоднозначні у своїх відповідях.

Деякі з респондентів пророкували перемогу Володимиру Зеленському, бо він "близький до Росії" і "приємний хлопець".

Також пролунав варіант Йосипа Сталіна, який "у 53 році бандер'я не добив". Ще росіяни хотіли б бачити на посаді президента України главу Кремля Володимира Путіна.

Москвичі розповідали, що Росія і Україна це "братські народи, які роз'єднали потойбічні сили".

Крім того росіяни підтримали кандидатуру Юлії Тимошенко, яка "колись домовлялася" з Росією.

Відзначимо, що практично всі опитані виступили проти чинного президента України Петра Порошенка.

У коментарях під постом сміялися з опитуванням серед росіян, наголошуючи, що Україна йде правильним шляхом.

"Умовили мокши! Буду голосувати за Порошенка", "Якщо мокши чимось не задоволені - значить ми йдемо в правильному напрямку", "Тільки не Порошенко. Він так ненавидить Росію! За що? Ця фраза просто перл цього бліц-опитування", "Мене теж буває потойбічні сили розривають! А потім вип'ю еспумізан, і все як рукою знімає!" Завжди підозрювала, що Штати - потойбічний світ","Виберіть собі Зеленського. Слабо?"- писали в мережі.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія прийняла рішення не відправляти в Україну спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться вже 31 березня.

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