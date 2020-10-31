Постпред РФ при ООН відповів, "чому багато опонентів Путіна застрелені або отруєні"

Постпред Росії при ООН Василь Небензя назвав образою навіть натяк на те, що президент Володимир Путін може стояти за вбивствами людей.

Як повідомляє РИА Новости, так він відповів на пресконференції на запитання кореспондента CNN про те, "чому так багато опонентів президента Путіна застрелені або отруєні".

"Багато речей відбувається в світі. Людей вбивають, в тому числі політиків. Так чи інакше, ніхто огульно не звинувачує лідера тієї країни, де політика вбивають, в тому, що цей лідер віддав наказ вчинити те чи інше вбивство", – зазначив Небензя.

Поспред підкреслив, що для нього навіть натяк на те, що Путін стоїть за наказом або вказівкою вбити ту чи іншу людину, є образою.

"Навіть припустити таке просто неможливо, неймовірно, але ми чуємо багато таких речей. Широка громадськість інфікована, на жаль, цим вірусом і може легко повірити, читаючи New York Times день за днем, нібито президент Путін проводить закриті зустрічі щочетверга для того, щоб вибрати когось собі за ціль", – додав він.

За словами Небензі, це "така нісенітниця, що вона навіть не гідна коментування".

"Але, на жаль, це з'являється в серйозних ЗМІ, зокрема в США. Ми живемо в світі, який можна охарактеризувати девізом: "Світ після правди", – підсумував російський дипломат.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Путін на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай" звернувся до тих, хто чекає "поступового загасання Росії".

"Нас в цьому випадку турбує тільки одне – як би не застудитися на вашому похороні", – сказав президент РФ.