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30 листопада • оновлено в 11:00
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Посперечалися на секс: у Росії молода слідча наклала на себе руки через знущання

8.9т
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У російському Сочі 23-річна працівник слідчого відділу Хостинського відділення поліції Марія Клочкова покінчила життя самогубством після того, як над нею познущалися у колективі. Один із оперів нібито уклав парі зі своїми колегами на те, що позбавить її невинності.

Зазначається, що дівчину знайшли на робочому місці в 23 листопада. Поруч з нею лежав табельний пістолет. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Доведення до самогубства", яке отримало справжній резонанс. Про подробиці поліцейського секс-скандалу з трагічними наслідками повідомляє "Комсомольская правда".

Зокрема, для допиту головного підозрюваного і колеги юної слідчої надіслали фахівців зі столичного Главку. "Відомо, що його навіть саджали за поліграф. Але досвідчений оперативник УГРО Хостинського району знає, що можуть кваліфікувати як злочин проти статевої недоторканності. Тому наполягає лише на неохайному сексі із загиблою Машею", – йдеться в повідомленні.

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Спроба самогубства російського професора-ката потрапила на відео

Марія Клочкова

Марія Клочкова

Комсомольська правда

Водночас підозрюваний стверджує, що дівчина сама захотіла інтиму з ним.

"Вона сама погодилася поїхати зі мною до готелю. Сама лягла зі мною в ліжко. Але не попередила, що була незайманою", – заявив він.

А ось джерела, знайомі з ситуацією, кажуть, що 30-річний красень-опер міг укласти парі з кимось із колег про те, що він першим "покаже новобранці сексуальний урок".

"Після того, як Маша потрапила в лікарню, а трапилося це буквально наступного дня після ночі з опером, він всім розтріпав у відділі, що спав із нею. І що організм дівчини не витримав його напору", – пише видання.

Марія Клочкова

Марія Клочкова

Комсомольська правда

Зазначається, що після тривалого лікарняного і повернення до роботи, у відділі дівчину зустріли насмішками. Крім цього, викинули її речі в смітник і забрали комп'ютер.

"Таке ставлення не тільки до професійних, але й фізичних якостей дівчини й могло стати фатальним. Маша просто не витримала знущань колективу", – стверджують її знайомі.

Марія Клочкова

Марія Клочкова

mk.ru

Водночас рідні опера, якого підозрюють у доведенні до самогубства, впевнені, що той не винен: "зґвалтувати він не міг, а ось слідча, напевно, просто злякалася, що більше з нею ніхто не одружиться".

Марія Клочкова

Марія Клочкова

mk.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Підмосков'ї (Росія) молодий хлопець наклав на себе руки після сварки з дівчиною і зняв це на відео.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Росія Сочі
Теги
Новини Росії самогубство
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"Обозреватель" всё что мог собрал, настоящая помойка! Даже до половых проблем сотрудников сочинской мусарни есть дело. Фу-у-у!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Твари кокошные...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Рузьке мир...
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Alex Mak
Alex Mak
Борисс Робот, а ти бачиш як різні трупіцини з кувалдами примовкли,а моральної "" судді" з Риги не чути
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