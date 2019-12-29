Ни для кого не секрет, что зачастую посольства в других странах проводят ту или иную разведывательную деятельность. Кто-то в больше степени, кто-то в меньшей. И одними из передовиков по интенсивности, и, пожалуй, агрессивности, проведения разведывательной деятельности были в своё время посольства СССР.

В бытность существования СССР определенная часть добываемой разведывательной информации была посвящена технологиям, которыми овладеть советы могли лишь путем добычи их через шпионаж.

Российская Федерация не стала отказываться от практики использования дипломатических миссий в качестве шпионских гнёзд, но в отличие от СССР она не концентрировалась на получении ценной, высокотехнологической информации. Во многом потому, даже добыв такую информацию, в России из-за отсутствия соответствующих технологий её вряд ли удастся реализовать. А вот на чём российские посольства сконцентрировались в первую очередь, так это на распространении контролируемого хаоса в тех странах, в которых они находятся. Разумеется, контролируемого ими же.

Так, намедни, благодаря совместному расследованию испанской газеты El Pais, международной группы журналистов-расследователей Bellingcat и Civic Media, стало известно, что не менее трёх офицеров ГРУ путешествовали в Барселону с 2016 по 2017 годы, накануне проведения в регионе незаконного референдума о независимости Каталонии.

Все трое относились к секретному "подразделению 29155" ГРУ РФ, а путешествовали под псевдонимами. Например, Денис Сергеев использовал фамилию Федотов (регулярно посещал Барселону и за 2 дня до “референдума”), Алексей Калинин использовал под фамилией Никулин (прибыл в Барселону через месяц после прибытия Сергеева), а Михаил Опрышко прибыл в Барселону после введения испанским правительством в Каталонии прямого правления.

Отмечу, что испанское следствие сейчас целиком и полностью сосредоточено на упомянутом выше “подразделении 29155”, которое уже неоднократно обвинялось западными спецслужбами в дестабилизации общественно-политической ситуации в Европе.

Но, отвлечемся, не на долго, от Испании и Барселоны и перенесёмся в Париж, во Францию. Думаю, все прекрасно помнят, как в 2018 году, вполне заурядные протесты “Жёлтых жилетов”, вызванные повышением цен на топливо, очень быстро стали радикальными и антиправительственными. Во многом потому, что этот процесс так же решили возглавить в Москве, через своих марионеток во Франции.

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Напомню, что радикализация протестов “Желтых жилетов” осуществлялась через ячейки “Национального объединения” Марин Ле Пен, а организацией процесса перехода экономического подтекста протеста в политическую плоскость, занималось российское ГРУ. Причем, именно Париж стал боевым крещением на новом посту назначенного тогда руководителем этой силовой структуры Игоря Котсюкова.

Примечательно и то, что действиями офицеров российской разведки Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые провели провальную операцию по отравлению экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, руководил генерал-майор ГРУ Денис Сергеев. Он прибыл в Лондон 2 марта 2018 года и улетел в день отравления Скрипалей, 4 марта.

Если же отвлечься и от далекой Франции, то, например, в октябре стало известно, что из Беларуси был выслан военный атташе Российской Федерации Роман Спиридонов, подозреваемый в проведении шпионской деятельности.

А минувшей весной был выслан (официально — отозван) из Беларуси посол РФ Михаил Бабич. Тот самый Михаил Бабич, который изначально должен был работать в Киеве, а сейчас курирует донбасское направление ФСБ. К слову сказать, в Беларуси к Бабичу был придан военный атташе Кирилл Колючкин, профессиональные навыки которого выстроены на фундаменте организации государственных переворотов.

Кстати, возвращаясь к персоне Романа Спиридонова, то стоит упомянуть, что он и близко даже не дипломат. Его основное направление – разведывательная деятельность. Правда, выполнял он свои функции не особо профессионально, ведь в его послужном списке уже был на момент высылки из Беларуси один громкий провал – выдворение из Франции, так же по обвинению в шпионаже.

А недавно высланные в связи с убийством Зелимхана Хангошвили из Германии российские дипломаты, Евгений Суцкий и Андрей Комаров, оказались офицерами ГРУ.

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Практически за каждым масштабным протестом с неотъемлемой радикализацией, погромами и противопоставлениями власти, происходящими, происходившими, и, увы, но которые ещё будут происходить в Европе, прослеживается след, ведущий в российские посольства, откуда и проводится управление практически всеми процессами.

Разумеется, ослабленная внутренними социально-общественными потрясениями Европа не сможет долго противостоять России, хотя бы потому, что через подобного рода хаотизацию намного проще привести к власти тех, кто является не более чем кремлевской марионеткой.

Именно благодаря социальной напряженности и регулярно подогреваемой межнациональной розни, Марин Ле Пен продолжает оставаться популярным во Франции политиком. В Италии “Лига севера” на волне популизма пришла к власти. В Шотландии готовится очередной референдум о независимости, который, более чем уверен будет активно поддержан с серверов с российской регистрацией.

ГРУ ГШ РФ продолжает реализовывать проект хаотизации Европы, используя свои посольства как командные пункты. Практически во всех точка земного шара. Единственное, что – они досконально не понимают современных технологий, что и приводит к постоянным провалам в работе.

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