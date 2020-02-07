"Жертвувати" Кримом і Сирією не будуть: російський посол зробив різку заяву щодо санкцій

Росія не збирається "жертвувати Кримом та йти із Сирії" заради поліпшення відносин із Великобританією.

Таку заяву 7 лютого зробив посол РФ у Лондоні Андрій Келін, передає ТАСС. Дипломат сказав, що поки не може "констатувати відлигу" з боку Сполученого Королівства стосовно Росії.

"Ми отримуємо сигнали через різні канали про те, що час уже перегорнути сторінку, і Великобританія про це думає. Це було б непогано, але хочу зауважити, що великі [британські] діячі обумовлюють це кількома чинниками: Росія повинна змінити свою поведінку, повернути Крим, припинити свої дії в Сирії, заявити про те, що не повториться нічого подібного до того, що було зі Скрипалями", – розповів Келін.

Дипломат висловив переконання, що ослаблення санкцій того не варте. "Якщо ціна така, що ми повинні повернути Крим, піти з Сирії і так далі, то, напевно, відносини з Великобританією непорівнянні тут у вазі з цими діями й Росія своєї поведінки міняти не буде", – додав він.

Андрій Келін КП

Зазначимо: Келін зайняв свою посаду 5 листопада. До нього представником дипломатичної місії РФ у Лондоні був Олександр Яковенко, звільнений у серпні у зв'язку з "ротацією глав диппредставництв".

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Держдума РФ остаточно ухвалила поправки в закон "Про ветеранів". Вони передбачають присвоєння цього статусу колабораціоністам із тимчасово окупованого Криму і Севастополя, які до захоплення півострова служили в ЗСУ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.