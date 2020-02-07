Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Жертвувати" Кримом і Сирією не будуть: російський посол зробив різку заяву щодо санкцій

8.1т
Читати матеріал російською

Росія не збирається "жертвувати Кримом та йти із Сирії" заради поліпшення відносин із Великобританією.

Таку заяву 7 лютого зробив посол РФ у Лондоні Андрій Келін, передає ТАСС. Дипломат сказав, що поки не може "констатувати відлигу" з боку Сполученого Королівства стосовно Росії.

"Ми отримуємо сигнали через різні канали про те, що час уже перегорнути сторінку, і Великобританія про це думає. Це було б непогано, але хочу зауважити, що великі [британські] діячі обумовлюють це кількома чинниками: Росія повинна змінити свою поведінку, повернути Крим, припинити свої дії в Сирії, заявити про те, що не повториться нічого подібного до того, що було зі Скрипалями", – розповів Келін.

Новини
Санкції проти Росії: у Великобританії раптово пішли на поступки Путіну

Дипломат висловив переконання, що ослаблення санкцій того не варте. "Якщо ціна така, що ми повинні повернути Крим, піти з Сирії і так далі, то, напевно, відносини з Великобританією непорівнянні тут у вазі з цими діями й Росія своєї поведінки міняти не буде", – додав він.

Андрій Келін

Андрій Келін

КП

Зазначимо: Келін зайняв свою посаду 5 листопада. До нього представником дипломатичної місії РФ у Лондоні був Олександр Яковенко, звільнений у серпні у зв'язку з "ротацією глав диппредставництв".

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Держдума РФ остаточно ухвалила поправки в закон "Про ветеранів". Вони передбачають присвоєння цього статусу колабораціоністам із тимчасово окупованого Криму і Севастополя, які до захоплення півострова служили в ЗСУ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Конфлікт в Сирії Анексія Криму
Місце
Росія
Теги
Новини Росії дипломат
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
97
35
Смішно
17
Цікаво
9
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а Крым вернут рано или поздно никуда не денуться скоро он вообще пустыней станет))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Артеллерист Моня, СКОРО, Моня, СКОРО! Ты жди...:)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
"Россия не собирается "жертвовать Крымом и уходить из Сирии" ради улучшения отношений с Великобританией." И с Америкой не будет предавать сирийских братьев и сестёр!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Петренко Амадеус:"это ты иронизируешь? или тебе жаль боротатых побратимов?" Какая уж тут ирония! За сирийских братьев россияне жизнью рискуют. Взять Вас, например. Вы воевали в Сирии или уклонились?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Шапиро Женька, девочка! это ты иронизируешь? или тебе жаль боротатых побратимов?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"...и Россия своего поведения менять не будет". Так мы и не сомневались. КОНФУЦИЙ: Только дурак в своей жизни не меняет мнения.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Junio Van
Junio Van
Одиозный Сергей, йобнутое, все правильно, это ты про себя же )
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Одиозный Сергей, девочка! ты еще ни разу не поменял своего мнения!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги