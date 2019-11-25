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25 листопада • оновлено в 07:14
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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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После "отжатого" Крыма и вторжения на Донбасс прощения не будет

1.6т
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Нацисты рассчитывали, что пройдёт время и про Холокост никто не вспомнит. Коммунисты полагали, что про Голодомор забудут. Все знают - всё помнят. Преступления путинской России тоже не забудут. И если европейцы пока пытаются закрыть на них глаза, то Украина себе этого точно не позволит.

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Огромная европейская страна - 40 миллионов, плюс огромная диаспора по всему миру. Каким нужно быть отмороженным, чтобы надеяться на прощение?

Рассчитывать, что украинцы побегут записываться русскими в "единый народ"? Это после "отжатого" Крыма и вторжения на Донбасс?

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Війна на Донбасі
Місце
Росія
Теги
Донбас Крим Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное живите и помните ,что вы кастрюляголовые далбаящуры и вас порошаек имеет весь мир .
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вас 15 миллионов пенсионеров, 10 миллионов алкашей и наркоманов, 600 тысяч инвалидов, остальные по сусекам разбежались , вы себя уже забыли .
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