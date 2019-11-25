Нацисты рассчитывали, что пройдёт время и про Холокост никто не вспомнит. Коммунисты полагали, что про Голодомор забудут. Все знают - всё помнят. Преступления путинской России тоже не забудут. И если европейцы пока пытаются закрыть на них глаза, то Украина себе этого точно не позволит.

Огромная европейская страна - 40 миллионов, плюс огромная диаспора по всему миру. Каким нужно быть отмороженным, чтобы надеяться на прощение?

Рассчитывать, что украинцы побегут записываться русскими в "единый народ"? Это после "отжатого" Крыма и вторжения на Донбасс?

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