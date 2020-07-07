После окончательного подтверждения царских полномочий Путина, ситуация в РФ безусловно будет меняться. Путину теперь нет смысла заигрывать с электоратом с одной стороны, а у российских денежных мешков, которые могли помышлять о бунтах или дворцовых переворотах, утеряна возможность как-то влиять на этот электорат, чтобы его руками высказать деду свое фэ.

И как уже понятно, изъяв это оружие у настоящего, пусть и потенциального врага, который имеет средства и влияние как в стране, так и за ее пределами, можно и даже нужно провести его чистку или если не чистку, то утверждение своего статуса. До прямых репрессий в стиле 1937 года дело еще не дошло, но тем не менее, показательную порку можно было ожидать, и она случилась.

Вернее, поркой это назвать можно еще с определенной натяжкой, но тем не менее, акция легко читается теми, кого это непосредственно касается. В данном случае, речь идет о миллиардере Дерипаске, который как-то странно вел себя несколько лет подряд, косвенно бросая вызов дедовщине Путина.

Нет, конечно же, речь не шла о какой-то оппозиции дедовщине Путина или боже упаси – заговоре, но о явном игнорировании настоятельных рекомендаций нацлидера. Напомним, Путин несколько раз обращался к своим соратникам – миллиардерам с предложением, от которого нельзя отказаться. Речь шла о том, чтобы те вернули свои состояния в РФ, а вместе с ними – свои семьи, любовниц и прочий багаж.

Кто-то это тут же исполнил, кто-то стал технично имитировать возврат, которому мешают какие-то технические причины, а вот Дерипаска стал судиться в судах США по поводу наложенных на него санкций. А ведь по большому счету, суть санкций и распоряжение Путина во многом совпадали. И если Дерипаска отчаянно сражался и сражается за отмену санкций, то это означало в частности и то, что он не намерен сворачивать своего присутствия на Западе и хотел бы жить "на два дома".

Но как известно, в Норильске на ТЭЦ, входящей в конгломерат Норникель, принадлежащий олигарху, случилась техногенная катастрофа. Ввиду аномального тепла слой вечной мерзлоты в подпочвенных слоях грунта стал аномально и неравномерно таять, и в связи с этим, возникла деформация фундамента, на котором стояла огромная емкость топливохранилища. В результате, герметичность емкости была нарушена и через дыру, на почву и в воду, вытекло около 20 тыс тонн солярки.

Масштаб катастрофы был понятен изначально, но почти месяц российская пресса изо дня в день писала о том, сколько грязного грунта вывезено с места аварии и сколько топлива удалось выкачать из водоемов. Это выглядело необычно, поскольку о двух ядерных авариях на полигоне Ненокса, в районе Архангельска, забыли почти мгновенно. Вернее, о первой забыли быстро, а о том, что случилась вторая, во время испытания вунервафли, даже никто и не писал, хотя радиацию выловили в воздухе над Скандинавией.

Но вот стало понятно, почему так долго пресса фокусировалась на том, сколько вывозилось грязного грунта. Дерипаску решено образцово-показательно ставить в стойло, дабы не думал о том, что ему в США что-то светит.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила ущерб экологии за аварию в Норильске, где в водоемы и почву попало 20 тысяч тонн дизельного топлива. По оценке ведомства, ущерб составил 147,8 млрд рублей. Из этой суммы 147,046 млрд приходится на ущерб водным объектам и 0,7 млрд – на загрязнение почв…

Сумма требований государства к компании – 2,1 млрд долларов по курсу – это де-факто почти все деньги, что есть у "Норникеля" на счетах".

Тут все настолько "толсто", что читается даже посторонними наблюдателями. Фискалы сообщили о том, что компания Дерипаски имеет на счетах и предъявили ему точно такую же сумму. Рука старого рэкетира чувствуется просто во всей этой схеме. И надо понимать, что все это – только начало, хотя бы потому, что техногенные катастрофы скоро будут сыпаться как из Рога Изобилия.

В результате, денежные мешки усваивают урок на тему того, что бывает, когда ты слишком умный и независимый. Все может закончиться в один момент. А теперь интересно, чем все закончится. Можно предположить, что одна из Путинских дочек, в добавок к нефтяным активам, получит еще и никельные. Почему бы и нет, царь он или не царь?