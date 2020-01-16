Головна Новини
16 січня • оновлено в 09:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Юрій Шуліпа
Юрій Шуліпа
Всі статті автора

Послание Путина: усиление узурпации власти и подготовка к войне

Читати матеріал російською

Послание беды: усиление узурпации власти и подготовка к большой войне

Послание Путина – предвестник начала больших бед, как в самой России, так и за ее пределами.

В России на конституционном уровне фактически отменяется международное право. Создается Госсовет - как один из вариантов решения проблемы обеспечения легализации длящейся во времени узурпации власти Путиным и его ОПГ, в том числе в связи с планируемой аннексией Республики Беларусь.

Новини
Отставка правительства России: последствия для Украины

Россия окончательно уничтожается как федерация и в ней устанавливается форма правления северокорейского типа - абсолютный авторитаризм с жестоким репрессивным режимом, номенклатурной бандократией и максимальной закрытостью от внешнего мира. Значительно сокращаются и без того, скудные полномочия региональных и местных органов власти. Местное самоуправление как независимый институт местной власти де-факто прекращает свое существование. Завершается стадия окончательного уничтожения независимости судебной системы. Произойдет поражение в правах отдельных категорий граждан и нарушение принципа их равенства. Существенно укрепится президентская вертикаль.

Лишь символическое расширение полномочий парламента допускается для обеспечения легализации, предложенных В. Путиным изменений в конституцию.

Путин озвучил все эти предложения именно сейчас для того, чтобы с помощью своих технологий информационно-психологического воздействия, подготовить граждан России к референдуму об изменениях в конституцию, успеть "обкатать" предложенные изменения и уже за несколько лет до 2024 года обеспечить максимальную узурпацию власти.

Новини
Ботокс в бороду, біс – в ребро: у Росії починається операція "наступник Путіна"

Для себя лично, В. Путин обеспечивает:

1) управляемый транзит как своей персональной, так и коллективной власти от квазиизбирательной модели к пожизненному самоназначению и очищает свой персоналистический режим от неудобных для него элементов, укрепляет свою личную стабильность;

2) уход от международно-правовой ответственности за многочисленные международные, военные и террористические преступления в других странах.

Собственно говоря, ради этих двух целей Путин затеял конституционные изменения.

Решается и общая задача для российских казнократов, коррупционеров и военных преступников. Россия перестанет исполнять решения международных судов, дабы перестать платить ежегодные миллионные долларовые штрафы, и прочих надгосударственных органов, которые, по мнению российских чиновников, будут не соответствовать конституции.

Новини
Россияне раздражены, рейтинг Путина падает

Прежде всего, я бы хотел перечислить последствия отказа от верховенства международного права на конституционном уровне. При формальном нахождении России под действием европейской конвенции о защите прав человека, Россия будет игнорировать исполнение решений ЕСПЧ. Для граждан России ЕСПЧ будет играть лишь роль суда-статиста, фиксирующего и квалифицирующего факты нарушений прав человека.

Закрепление отказа от приоритета международного права над российским законодательством на конституционном уровне необходимо В. Путину для обеспечения минимизации влияния со стороны международных судебных и надгосударственных органов на длящуюся и усиливающуюся узурпацию его персональной власти.

Кроме того, В. Путин облегчает для себя свою стратегическую задачу по завершению создания биполярного мира, в котором с одной стороны ведущую геополитическую роль будут играть США с цивилизованным международным сообществом, с другой, - В. Путин с диктаторами-изгоями третьих газово-банановых квазиреспублик. В путинском биполярном мире международное право будет продолжать подменяться путинским военным насилием и оккупантским произволом.

Новини
Досидит ли Путин на посту президента?

С учетом наращивания потенциала российских вооруженных сил, активизации российской агентуры в Европе, в ближайшее время существенно возрастет уровень потенциальной военной угрозы со стороны России для таких стран как Беларусь, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Эти страны уже являются потенциальными объектами российской военной, информационной и политической агрессии. Руководству этих стран уже сейчас необходимо думать о защите своих территорий от преступного вероломного российского военного вторжения.

Руководству Украины следовало побеспокоиться о сохранении территориальной целостности своей страны и о недопущении захвата со стороны России новых территорий.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій Шуліпа Юрій Шуліпа
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Шулипы
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
8
Смішно
10
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
г.внорасия идет нах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Директор Института исследования российской агрессии???????! Бу-га-га! А что, у вислоухов и такой есть? Отакои… Ну что же, у богатых свои причуды.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги