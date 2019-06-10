Послали б на х*й: Троїцький розповів про можливий "Чорнобиль" у Росії

Якби зараз на території Росії вибухнула атомна електростанція, як це було у 86-му році у Союзі на ЧАЕС, росіяни не діяли б так героїчно, як радянські люди.

Вони пішли б на ліквідацію аварії лише за великі гроші, а в разі примусу з боку чиновників — послали б усіх на х*й, написав у блозі на OBOZREVATEL російський музичний критик Артемій Троїцький.

"У Чорнобилі люди жертвували собою заради порятунку людства. Вони були безкорисливими, піддавалися моральним умовлянням. Зараз влада в Росії настільки підла, що заклики "врятуйте інших", викликали б реакцію — та пішов ти на х*й. Люди сказали б "ми що біороботи, чи що. Що значить "Батьківщина звеліла?" Плати 10 тисяч баксів, тоді може і піду", — зазначив він.

Серіал "Чорнобиль" Телеканал 24

На думку Троїцького, серіал "Чорнобиль" про ліквідацію аварії на ЧАЕС, який нещодавно вийшов — це найкращий фільм, знятий про Радянський Союз. Брехня і замовчування трагедії, що показані у фільмі — це калька сучасної Росії та дій її президента Володимира Путіна.

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"Потуги російської пропаганди принизити роль цього серіалу — просто смішні. Їхні аргументи — на рівні склопакетів у Прип'яті. Серіал зжер весь світ живцем, і Росію зокрема. Але там цього ніколи не визнають. Якби зараз щось рвонуло на російській території — було б іще гірше. Люди стали циніками, а чиновники — злодіями. Всі навколо просто здохли б", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розсекречено документи КДБ щодо Чорнобиля, здогадки багатьох підтвердилися.

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