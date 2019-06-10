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Послали б на х*й: Троїцький розповів про можливий "Чорнобиль" у Росії

2.3тЧитати матеріал російською

Якби зараз на території Росії вибухнула атомна електростанція, як це було у 86-му році у Союзі на ЧАЕС, росіяни не діяли б так героїчно, як радянські люди.

Вони пішли б на ліквідацію аварії лише за великі гроші, а в разі примусу з боку чиновників — послали б усіх на х*й, написав у блозі на OBOZREVATEL російський музичний критик Артемій Троїцький.

"У Чорнобилі люди жертвували собою заради порятунку людства. Вони були безкорисливими, піддавалися моральним умовлянням. Зараз влада в Росії настільки підла, що заклики "врятуйте інших", викликали б реакцію — та пішов ти на х*й. Люди сказали б "ми що біороботи, чи що. Що значить "Батьківщина звеліла?" Плати 10 тисяч баксів, тоді може і піду", — зазначив він.

Серіал "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль"

Телеканал 24

На думку Троїцького, серіал "Чорнобиль" про ліквідацію аварії на ЧАЕС, який нещодавно вийшов — це найкращий фільм, знятий про Радянський Союз. Брехня і замовчування трагедії, що показані у фільмі — це калька сучасної Росії та дій її президента Володимира Путіна.

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"Потуги російської пропаганди принизити роль цього серіалу — просто смішні. Їхні аргументи — на рівні склопакетів у Прип'яті. Серіал зжер весь світ живцем, і Росію зокрема. Але там цього ніколи не визнають. Якби зараз щось рвонуло на російській території — було б іще гірше. Люди стали циніками, а чиновники — злодіями. Всі навколо просто здохли б", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розсекречено документи КДБ щодо Чорнобиля, здогадки багатьох підтвердилися.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Артемій ТроїцькийВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Streltsov Alexandr
Streltsov Alexandr
ПРАВИЛЬНЫЙ демонтаж аварийных ядерных реакторов ТОЛЬКО на Web сайте: " Метод Стрельцова демонтажа аварийных реакторов Фукусимы " - именно об этом журналисты должны рассказывать в своих репортажах!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я на вскидку только четырех человек насчитал кто действовал бы героически. Первый это без сомнения Тема Троицкий. Второй скорее всего Лехаим Навальный, простой русский парень с добрым сердцем. Третий это наверняка Шлава Рабинович, несмотря на свою ненависть к кремлевской ОПГ Шлава простыми рабочими руками таскал бы расплавленный уран из горящего реактора. Ну и четвертый, это Саша Скотник. Его участие под сомнением, но Саша просто хороший человек и я не мог не включить его в список этих героев.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Павлов Дмитрий, Тут больше фраза для автора подходит: по себе людей не судят. И заикаться, что другие будут делать в случае ЧП просто тупо.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Посмотрим,як поведут себя шумеры,когда начнуть взрываться укро- станции. Треба було забрать у рукожопых нерабов не тильки ядерную зброю но и АЭСы
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