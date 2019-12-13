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13 грудня • оновлено в 13:04
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Пошматувала обличчя: в Росії студентка з ножем влаштувала напад в коледжі

1.1т
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У Чебоксарах (Росія) 17-річна студентка з ножем напала на завідуючу відділенням коледжу. В результаті жінка отримала поранення рук і обличчя.

Про це повідомили в МВС Чувашії. НП сталася вранці в Чебоксарському економіко-технологічному коледжі.

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"Дівчина 2002 року народження напала з ножем на завідуючу відділенням коледжу. Вона була з поверхневими ранами обличчя та рук доставлена в медустанову, де їй надали необхідну допомогу. Життю потерпілої нічого не загрожує. Зловмисниця затримана", – повідомили в поліції.

На даний момент правоохоронці встановлюють мотиви нападу.

"Є питання щодо стану психічного здоров'я дівчини, буде проведена експертиза", – відзначили в МВС.

Пошматувала обличчя: в Росії студентка з ножем влаштувала напад в коледжі

Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі українці напали на земляка. Йому порізали спину і сідниці.

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Автор
Катерина Луговська
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