Пошматувала обличчя: в Росії студентка з ножем влаштувала напад в коледжі

У Чебоксарах (Росія) 17-річна студентка з ножем напала на завідуючу відділенням коледжу. В результаті жінка отримала поранення рук і обличчя.

Про це повідомили в МВС Чувашії. НП сталася вранці в Чебоксарському економіко-технологічному коледжі.

"Дівчина 2002 року народження напала з ножем на завідуючу відділенням коледжу. Вона була з поверхневими ранами обличчя та рук доставлена в медустанову, де їй надали необхідну допомогу. Життю потерпілої нічого не загрожує. Зловмисниця затримана", – повідомили в поліції.

На даний момент правоохоронці встановлюють мотиви нападу.

"Є питання щодо стану психічного здоров'я дівчини, буде проведена експертиза", – відзначили в МВС.

Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі українці напали на земляка. Йому порізали спину і сідниці.

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